به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا ضیغمی در مسیر راهپیمایی با شکوه مردم تهران به مناسبت سی و سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با بیان اینکه صنعت نفت همگام با مردم در پیروزی انقلاب اسلامی در سال 57 نقشی تاثیرگذار داشته است، گفت: صنعت نفت ایران قبل از پیروزی انقلاب صنعتی کاملاً وابسته به کشورهای غربی و به ویژه آمریکا بود که در شرایط فعلی به مرز خودکفایی رسیده است.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران با اعلام اینکه تا پیش از پیروزی انقلاب کوچکترین قطعات و کالاهای مورد استفاده در صنعت نفت در مدتی کمتر از 48 ساعت سفارش و از یکی از کشورهای غربی وارد کشور می‌شد تصریح کرد:‌ اما در حال حاضر متخصصان داخلی بدون حمایت غربی‌ها در ساخت طرح‌های بزرگ نفتی همچون پالایشگاه‌های نفت به مرز خودکفایی کامل رسیده‌اند.

معاون وزیر نفت با اعلام اینکه برخی از کشورهای غربی، آمریکا و کشورهای عربی برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران صنعت نفت کشور را نشانه گیری کرده‌اند تصریح کرد:‌ پس از فعالیت و ناکامی صدها گروه ضد انقلاب و تروریستی، جواب ندادن کودتاهای مختلف و تحمیل 8 سال جنگ اکنون کشورهای غربی در اندیشه تحریم صنعت نفت ایران هستند.

این مقام مسئول با یادآوری اینکه برخی از قدرت‌های غربی و به ویژه آمریکا قصد دارند با راه اندازی تحریم صنعت نفت کل کشور را فلج کنند، یادآور شد: تحریم‌‌‌های نفتی به هیچوجه اثرگذار نبوده و داد و فریاد غربی‌ها هم در این بخش جواب نمی‌دهد.

وی با بیان این که صنعت نفت ایران به عنوان نخستین کشور جهان در سال 1358 شیرهای نفتی را بر روی آمریکا بست، تاکید کرد:‌با وجود صدور قطعنامه‌های خصمانه کشورهای غربی و آمریکایی‌ها اما در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی تولید گاز طبیعی و فرآورده‌های مختلف نفتی کشور افزایش یافته است.

ضیغمی با اشاره به حضور چشمگیر مردم تهران و استان های سراسر کشور در راهپیمایی باشکوه گرامیداشت روز 22 بهمن و سالروز پیروزی انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد:‌ نباید از تحریم نفتی غربی‌ها عقب نشینی کنیم زیرا یک قدم عقب نشینی برابر با ده‌ها قدم پیشروی غربی‌ها و به ویژه آمریکا خواهد بود.