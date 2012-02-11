به گزارش خبرنگار مهر، میدان آزادی که از اولین ساعات صبح جاری صحنه حضور مردم انقلابی تهران بود هم اکنون مملو از جمعیت شده است.

ویژه یوم الله بیست و دوم بهمن دراین میدان با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و سرود جمهوری اسلامی ایران و در حضور مسئولان لشکری و کشوری، رهبران و نمایندگان اقلیت های دینی، سفیران و وابستگان نظامی کشورهای خارجی مقیم تهران و میهمانان خارجی آغاز شد.

صد ها خبرنگار و تصویر بردار داخلی و خارجی حماسه عظیم تهرانی ها را در این میدان به سراسر جهان انعکاس می دهند.

طبق برنامه اعلام شده، پرش چتربازان، نمایش هوایی، سرود رزم نوازان ، سرود 22 هزار نفره نوجوانان و جوانان بسیجی دانش آموز ، قطعنامه یوم الله 22 بهمن ، سخنرانی اسماعیل هنیه نخست وزیر منتخب فلسطین و سخنرانی رئیس جمهور اسلامی ایران از برنامه های 22 بهمن امسال در میدان آزادی است.



مراسم 22 بهمن با گلباران مردم به وسیله بالگردهای نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران پایان می پذیرد و احتمالا مطابق هر سال در پایان مراسم در محل های تعیین شده نماز جماعت با حضور شرکت کنندگان در راهپیمایی برگزار خواهد شد.



ویژه برنامه های سالروز پیروزی انقلاب همزمان در حدود 1000 شهر و شهرستان و 4000 روستا در سراسر کشور برگزار خواهد شد.