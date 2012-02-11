همایش نقش هیئتهای مذهبی در پیروزی و بقای انقلاب اسلامی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این همایش که شامگاه جمعه با حضور چشمگیر واعظان، مداحان و شاعران آئینی برگزار شد، حجت‌الاسلام سید محمد سعیدی امام جمعه قم به نقش هیئت‌های مذهبی در شکل‌دهی نهضت‌های مردمی علیه رژیم شاهنشاهی اشاره کرد و گفت: در آن دوران خفقان، واعظان، مداحان و روسای هیئت‌های مذهبی با وجود اینکه از سخنرانی و انجام رسالت تبلیغ انقلاب منع می‌شدند ولی تا پای جان برای به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی تلاش می‌کردند.



حجت‌الاسلام عباس اسکندری رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم نیز در این همایش عنایت خداوند، رهبری امام عظیم‌الشان و ایمان مردم را سه عامل مهم پیروزی انقلاب اسلامی برشمرد و تاکید کرد: در آن زمان به خاطر اخلاص و صداقت امام خمینی(ره) مردم به ایشان اعتماد کردند و در مسیر پیاده شدن احکام اسلام و قرآن حاضر بودند جان خود را نثار انقلاب کنند.



مهدی مهدوی‌نژاد فرمانده سپاه علی ابن ابیطالب(ع) نیز در این همایش اظهار داشت: هیئت‌های مذهبی و مداحان و واعظان علاوه بر اینکه در پیروزی انقلاب اسلامی نقش مهمی ایفا کردند در دوران دفاع مقدس نیز حماسه عظیمی خلق کردند.



در پایان این مراسم از تعدادی واعظان، مداحان و روسای هیئت‌های مذهبی قدردانی شد.



دومین همایش نقش هیئت‌های مذهبی در پیروزی و بقای انقلاب اسلامی به همت سازمان تبلیغات اسلامی، شورای هیئت‌های مذهبی و بسیج مداحان استان برگزار شد.

