عناوین مهمترین اخبار جهان از شب گذشته تا کنون

اروپا
- تظاهرات ضد دولتی در یونان به خشونت کشیده شد.
خاورمیانه
- تظاهرات ضد دولتی در مصر همچنان ادامه دارد.
- نیروهای امنیتی رژیم آل خلیفه با گاز اشک آور به منزل یکی از رهبران مخالف بحرین حمله کردند.
آسیا
- مرگ وزیر دفاع طالبان در پاکستان.
- چین ارسال سلاح به سوریه را تکذیب کرد.
- چین بار دیگر گفتگو را تنها روش ممکن برای حل بحران سوریه دانست.
- مهاتیر محمد نخست وزیر پیشین مالزی در مراسم جشن پیروزی انقلاب اسلامی در کوالامپور شرکت کرد.
- زمین لرزه 4.7 ریشتری ژاپن را لرزاند.
آمریکا
- زمین لرزه 5.9 ریشتری شیلی را لرزاند.
- انفجار در یک انبار مهمات در شمال لبنان 3 کشته بر جا گذاشت.
سازمان ملل
- فرستاده سازمان ملل متحد از رژیم صهیونیستی خواست که به وضعیت جسمانی "خضر عدنان" یکی از رهبران جنبش جهاد اسلامی فلسطین در زندانهای این رژیم بی توجه نباشد.
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