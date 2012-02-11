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۲۲ بهمن ۱۳۹۰، ۱۰:۲۸

عناوین مهمترین اخبار جهان از شب گذشته تا کنون

عناوین مهمترین اخبار جهان از شب گذشته تا کنون

خبرگزاری مهر - گروه بین الملل: خلاصه مهمترین اخبار جهان از شب گذشته تا کنون به نقل از خبرگزاری های مختلف به شرح زیر است.

اروپا

- تظاهرات ضد دولتی در یونان به خشونت کشیده شد.

خاورمیانه

- تظاهرات ضد دولتی در مصر همچنان ادامه دارد.

- نیروهای امنیتی رژیم آل خلیفه با گاز اشک آور به منزل یکی از رهبران مخالف بحرین حمله کردند.

آسیا

- مرگ وزیر دفاع طالبان در پاکستان.

- چین ارسال سلاح به سوریه را تکذیب کرد.

- چین بار دیگر گفتگو را تنها روش ممکن برای حل بحران سوریه دانست.

- مهاتیر محمد نخست وزیر پیشین مالزی در مراسم جشن پیروزی انقلاب اسلامی در کوالامپور شرکت کرد.

- زمین لرزه 4.7 ریشتری ژاپن را لرزاند.

آمریکا

- زمین لرزه 5.9 ریشتری شیلی را لرزاند.

- انفجار در یک انبار مهمات در شمال لبنان 3 کشته بر جا گذاشت.

سازمان ملل

- فرستاده سازمان ملل متحد از رژیم صهیونیستی خواست که به وضعیت جسمانی "خضر عدنان" یکی از رهبران جنبش جهاد اسلامی فلسطین در زندانهای این رژیم بی توجه نباشد.

کد مطلب 1531039

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