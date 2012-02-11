چهار محالی ها برای دفاع از انقلاب آمدند/ خیابان ملت شهرکرد جای سوزن انداختن ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، مردم مومن و انقلابی استان چهارمحال و بختیاری از صبح زود خود را به محلها و میعادگاه برپایی مراسم راهپیمایی 22 بهمن در سراسراین استان رساندند.

در شهرکرد راهپیمایی از میدان انقلاب شهرکرد با حضور حداکثری مردم آغاز شده است و مردم هم اکنون در خیابان ملت شهرکرد به سمت میدان فرودسی این شهر وسپس به سمت مصلی بزرگ امام خمینی(ره) شهرکرد در حرکت هستند.

جای جای خیابان ملت شهرکرد هم اکنون پر از مردم انقلابی شهرکرد شده است و جای خالی در این خیابان دیده نمی شود.

نکته مهم این است که هر لحظه بر شمار راهپیمایی افزوده می شود.

مردم در راهپیمایی با سر دادن شعارهای؛ "مرگ بر آمریکا"، "مرگ بر اسرائیل"، "مرگ بر ضد ولایت فقیه"، "22 بهمن یوم الله یوم الله و ... حمایت خود را از انقلاب اسلامی نشان دادند.

هم چنین حضور مردم مومن و انقلابی بروجن نیز درراهپیمایی 22 بهمن این شهر بسیار چشمگیر است.