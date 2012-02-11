  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۲۲ بهمن ۱۳۹۰، ۱۱:۰۵

چهار محالی ها برای دفاع از انقلاب آمدند/ خیابان ملت شهرکرد جای سوزن انداختن ندارد

چهار محالی ها برای دفاع از انقلاب آمدند/ خیابان ملت شهرکرد جای سوزن انداختن ندارد

شهرکرد - خبرگزاری مهر: راهپیمایی 22 بهمن در چهار محال و بختیاری با حضور اقشار مختلف در شهرهای این استان آغاز شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مردم مومن و انقلابی استان چهارمحال و بختیاری از صبح زود خود را به محلها و میعادگاه برپایی مراسم راهپیمایی 22 بهمن در سراسراین استان رساندند.

در شهرکرد راهپیمایی از میدان انقلاب شهرکرد با حضور حداکثری مردم آغاز شده است و مردم هم اکنون در خیابان ملت شهرکرد به سمت میدان فرودسی این شهر وسپس به سمت مصلی بزرگ امام خمینی(ره) شهرکرد در حرکت هستند.

جای جای خیابان ملت شهرکرد هم اکنون پر از مردم انقلابی شهرکرد شده است و جای خالی در این خیابان دیده نمی شود.

نکته مهم این است که هر لحظه  بر شمار راهپیمایی افزوده می شود.

مردم در راهپیمایی با سر دادن شعارهای؛ "مرگ بر آمریکا"، "مرگ بر اسرائیل"، "مرگ بر ضد ولایت فقیه"، "22 بهمن یوم الله یوم الله و ... حمایت خود را از انقلاب اسلامی نشان دادند.

هم چنین حضور مردم مومن و انقلابی بروجن نیز درراهپیمایی 22 بهمن این شهر بسیار چشمگیر است.

کد مطلب 1531059

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها