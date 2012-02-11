راهپیمایی باشکوه مردم قم آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، قشرهای مختلف مردم قم از ساعت 9 صبح از ده منطقه شهری شامل مسجد چهارده معصوم(ع)، مسجد امیرالمومنین(ع)، مسجد چهارمردان، مسجد چهل اختران، مسجد ولی عصر(عج)، مسجد رضوی، مسجد دوازده امام(ع)، مسجد بقیه الله(عج)، مسجد عبداللهی و مسجد طفلان مسلم به سمت میدان مطهری حرکت کرده و سپس راهپیمایی توام با خروش یکپارچه امت حزب الله ساعت 10 صبح از میدان شهید مطهری آغاز شده است.



راهپیمایان با سردادن شعارهای "الله اکبر"، "مرگ بر آمریکا"، "مرگ بر اسرائیل"، "مرگ بر انگلیس "و... از میدان مطهری به سمت خیابان اراک، پل حجتیه، خیابان آیت‌الله مرعشی نجفی و حرم حضرت معصومه(س) حرکت کردند.



سخنران پایانی این راهپیمایی حجت‌الاسلام رئیسی معاون قوه قضائیه است.



بر اساس هماهنگی‌های انجام شده در شهرهای تابعه نیز با حضور اهالی متدین بخش‌های پنجگانه استان، راهپیمایی‌های مشابهی برگزار می‌شود.