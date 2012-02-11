راهپیمایی 22 بهمن در لرستان آغاز شد/ خیابانهای شهر لبریز از حضور

به گزارش خبرنگار مهر، مسیر راهپیمایی یوم الله 22 بهمن و جشن سی و سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در مرکز لرستان از میدان شهدای این شهر آغاز شده است که به میدان 22 بهمن خرم آباد ختم خواهد شد.

گزارش خبرنگار مهر از میدان شهدای خرم آباد به عنوان مسیر آغازین راهپیمایی حکایت از حضور پرشور و پررنگ مردم لرستان دارد. برخی از عشایر با لباسهای محلی در راهپیمایی حضور پیدا کرده اند.

یکی از عشایر حاضر در راهپیمایی 22 بهمن در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه 52 سال سن دارد، می گوید از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی در همه راهپیمایی های 22 بهمن حضور داشته است.

وی ادامه می دهد: مهم ترین هدف من از حضور در راهپیمایی 22 بهمن دفاع و حراست از حریم ولایت فقیه، نظام جمهوری اسلامی و کشورمان ایران است.

یکی دیگر از عشایر خرم آبادی با تاکید بر اینکه ملت ایران هیچگاه از آرمانهای انقلاب کوتاه نخواهد آمد، تصریح کرد: هیچگاه اجازه نخواهیم داد دشمن حتی خیال تعرض به کشورمان را در سر بپروراند.

همچنین گزارش خبرنگار مهر مستقر در خیابان انقلاب خرم آباد حکایت از حضور پرشور دانش آموزان، دانشجویان، روحانیون و اقشار مختلف مردم دارد.

راهپیمایان در این مسیر با در دست داشتن پرچم بزرگی که روی آن نوشته شده است "این همه لشکر آمده / به عشق رهبر آمده" شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل سر می دهند.

راهپیمایان در حال حرکت به سمت میدان 22 بهمن خرم آباد هستند و در طول مسیر با در دست داشتن پرچم های سه رنگ کشورمان و همچنین تصاویری از دانشمندان شهید هسته ای نسبت به اقدامات آمریکا و اسرائیل اعلام انزجار کردند.

همچنین گزارش خبرنگار مهر از میدان 22 بهمن خرم آباد به عنوان مسیر نهایی راهپیمایی مردم این شهر حکایت از حضور پررنگ مردم دارد. در حال حاضر گروه سرود 1357 نفری دانش آموزان خرم آباد در محل جایگاه نهایی راهپیمایی مستقر شده اند و با نوای سرود های انقلابی جمعیت راهپیمایان را با خود همراه کرده اند.

همچنین گزارش خبرنگاران مهر از شهرستانهای بروجرد، پلدختر، کوهدشت، الشتر، نورآباد، ازنا، الیگودرز، دورود، چگنی و حتی روستاها و بخش های استان حکایت از حضور پررنگ مردم با بصیرت و ولایتمدار استان لرستان در راهپیمایی دشمن شکن 22 بهمن دارد.

گزارش خبرنگار مهر حکایت از آن دارد که مردم بروجرد پرشورتر از سالهای قبل در راهپیمایی 22 بهمن شرکت کرده اند و علت این حضور پرشور را اثبات ایستادگی بر آرمانهای انقلاب، نظام و ولایت فقیه عنوان کردند.

مسیر راهپیمایی 22 بهمن در شهرستان بروجرد از میدان رازان آغاز شده و پس از طی خیابان صفا، میدان صفا به سمت بهشت شهدای این شهر ادامه خواهد داشت.

همچنین بنابر اعلام خبرنگار مهر امسال علاوه بر شهرها و بخشهای بروجرد در سه روستای بخش مرکزی این شهرستان یعنی روستاهای شیروان، خایان و محسن بن علی بروجرد راهپیمایی 22 بهمن به طور خودجوش در حال برگزاری است.