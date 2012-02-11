فریاد "مرگ بر آمریکا" در استان فارس طنین انداز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مردم همیشه در صحنه استان فارس در شهرستانهای مختلف از ساعاتی پیش در محل راهپیمایی حاضر شده و با فریادهای الله اکبر خود مشت محکمی بردهان یاوه گویان و استکبار زدند.

در شیراز نیز خیل عظیم مردم از ساعت 9 و 30 دقیقه بامداد در میدان امام حسین(ع) این شهر حاضر شده و با فریادهای الله اکبر راهپیمایی خود را آغاز کردند.

مسیر راهپیمایی نیز با گل چیده شده و مردم شیراز نیز با حضور گسترده خود در مراسم راهپیمایی به همگان ثابت کردند همچنان به انقلاب اسلامی پایبند و تا پای جان از انقلاب و ولایت فقیه حمایت و پشتیبانی می کنند.

راهپیمایان در شیراز با شعارهای 22 بهمن ماه روز شهیدان ما، مرگ بر آمریکا مرگ بر اسرائیل، دست خدا بر سر ما خامنه ای رهبرما، وصیت شهیدان مرگ بر آمریکا و... نشان دادند که همیشه در صحنه حاضر هستند.

راهپیمای گسترده مردم شیراز تا میدان احمدی ادامه خواهد یافت ودر آنجا گروه سرود دانش آموزی برنامه خود را اجرا خواهند کرد.