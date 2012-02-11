رویانیان: آمریکا در تمامی مسایل از ایران عقب افتاده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رویانیان رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور در حاشیه راهپیمایی یوم‌الله 22 بهمن ماه در جمع خبرنگاران با اشاره به تحریم دشمنان علیه انقلاب اسلامی افزود: دشمنان باید بدانند که انقلاب اسلامی در بحث سوخت به خودکفایی رسیده است به همین جهت تمامی برنامه‌ها و توطئه‌های دشمنان از جمله آمریکا را بی‌اثر کردیم.

رویانیان ادامه داد: در مورد تحریم تولید سوخت از سوی آمریکا توانسته‌ایم با استفاده از فناوری‌های بومی و تلاش متخصصان داخلی پاسخ کوبنده‌ای را به این گونه تحریم‌ها بدهیم.

وی در ادامه در پاسخ به سئوال خبرنگاری که از وی پرسید تهدید نظامی آمریکا را چگونه ارزیابی می‌کنید گفت: این گونه تهدیدها حرف‌های پوچ و توخالی است و آنها نمی‌توانند هیچ اقدامی را انجام دهند.

رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور همچنین به بیداری اسلامی در منطقه اشاره کرد و گفت:‌ امسال با توجه به تحولات منطقه که منجر به بیداری مردم شده است، شاهد حضور گسترده مردم برای مبارزه با نظام سلطه هستیم چرا که مردم مسلمان در منطقه دیگر نمی‌توانند ظلم را تحمل کنند.

وی همچنین به راهپیمایی یوم‌الله 22 بهمن پرداخت و در پاسخ به سئوال خبرنگاری که از وی پرسید راهپیمایی امسال را چگونه ارزیابی می‌کنید، اظهار داشت: ملت ایران پس از گذشت 33 سال از انقلاب نشان دادند کماکان در پاسداری از انقلاب استوار و محکم ایستاده‌اند و همچنان از نظام اسلامی خود پشتیبانی می‌کنند.

رویانیان همچنین حضور مردم در 22 بهمن را پیامی برای قیام مردم در منطقه دانست و گفت: با دیدن چنین حضوری مردم خاورمیانه و کشورهایی که در آن بیداری اسلامی صورت گرفته است، متوجه می‌شوند که ملت ایران نیز همچون آنها با نظام سلطه و مستکبرین مقابله و مبارزه می‌کنند.

بنا بر این گزارش مردم صبح امروز در راهپیمایی یوم‌الله 22 بهمن تصاویری از مقام معظم رهبری و شهدای عرصه فناوری را به همراه دارند و با شعار "مرگ بر آمریکا و مرگ بر انگلیس" انزجار خود را از سیاست‌های نظام سلطه اعلام کردند.