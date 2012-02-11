نخستین واکنشها به جشن مردمی انقلاب/ حضور میلیونی ایرانی ها

به گزارش خبرگزاری مهر، سی و سومین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران و راهپیمایی باشکوه مردمی امروز در صدر اخبار رسانه های جهان قرار دارد.

خبرگزاری آلمان به عنوان نخستین رسانه ای که به این امر مهم توجه نشان داده است در این باره نوشت: راهپیمایی ایرانی ها در مناطق مختلف کشور به مناسبت سی و سومین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی سال 1979 آغاز شده است.

این رسانه غربی در ادامه گزارش داد که پیش بینی می شود میلیون ها ایرانی در 850 شهر به طور همزمان در راهپیمایی مشارکت داشته باشند و "محمود احمدی نژاد" رئیس جمهور ایران نیز در میدان آزادی تهران سخنرانی کند.