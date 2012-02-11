راهپیمایی جشن انقلاب در خراسان شمالی با شکوه خاصی برگزار شد

به گزارش خبرنگارمهر، از ساعات اولیه صبح شنبه علیرغم بارش برف و لغزنده بودن خیابانها و معابر و شرایط نامساعد جوی، مردم بجنورد مرکز استان خراسان شمالی، پیر و جوان، زن و مرد، کارگر و کارمند، دانش آموز و دانشجو، شیعه و سنی از اقشار مختلف در حالیکه استاندارخراسان شمالی، مسئولین عالی استان، فرماندهان نظامی و انتظامی و مدیران دستگاههای اجرایی پیشاپیش آن حرکت می کردند با در دست داشتن پلاکاردهایی با مضامین «22 بهمن ماه یوم‌الله »،‌ « بنیانگذار این روز روح الله روح الله »، « ای رهبر آزاده، آماده‌ایم، آماده» و همچنین عکس هایی از حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری و پرچم‌های سه رنگ جهوری اسلامی ایران، با فریادهای «الله و اکبر» و « مرگ برآمریکا و مرگ بر اسرائیل» پیام استکبار ستیزی خود را به گوش جهانیان رساندند.

مردم خراسان شمالی با حضور پرشور و گسترده خود در راهپیمایی 22 بهمن ماه جواب دندان شکنی به تهدیدات اخیر آمریکا و تحریم های اتحادیه اروپا دادند و بار دیگر پایبندی خود را با آرمانهای امام (ره) و شهدای انقلاب اسلامی اعلام و با رهبری معظم انقلاب اسلامی تجدید عهد کردند که تا پای جان در مقابل تمامی قدرتهای استکباری خواهند ایستاد.

راهپیمایان سپس در مقابل مصلی نماز جمعه اجتماع کرده و با شعارهای کوبنده « مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل» آدمک‌های استکبارجهانی را به آتش کشیدند.

این مراسم باشکوه با قرائت قطعنامه راهپیمایی که با صدای تکبیر راهپیمان مورد تایید قرار گرفت به پایان رسید.

راهپیمایی یوم الله 22 بهمن، همزمان در 7 شهرستان ، 18 شهر و دهها بخش و روستاهای استان و در میان خیل عاشقان وعلاقمندان به امام ( ره ) و مقام معظم رهبری و نظام انقلاب اسلامی برگزار شد.