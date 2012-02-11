حضور گسترده مردم جعفریه قم در راهپیمایی 22 بهمن

به گزارش خبرنگار مهر، مردم شهر جعفریه از ساعت 9 و 30 دقیقه از میدان امام خمینی(ره) به سمت گلزار شهدای این شهر حرکت کرده و در طول مسیر شعارهای انقلابی سر دادند.



انبوه جمعیتی که امروز در راهپیمایی شهر جعفریه شرکت کردند نسبت به سال‌های قبل و ایام مناسبتی قبل بی‌نظیر است به گونه‌ای که گلزار شهدای این شهر مملو از جمعیت است.



سخنران این مراسم حجت‌الاسلام عباس اسکندری رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم است که در ابتدای سخنان خود از حضور باشکوه مردم جعفریه در این راهپیمایی تقدیر کرد.



وی حضور مردم در عرصه را یکی از عوامل پیروزی انقلاب اسلامی برشمرد و تاکید کرد: این ویژگی انقلاب اسلامی در کنار نقش برجسته مقام معظم رهبری است که تاکنون شاهد موفقیت‌های چشمگیر در جمهوری اسلامی ایران هستیم.

