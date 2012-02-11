سروری: مراسم 22 بهمن امسال کارناوال جشن و شادی است

پرویز سروری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در حاشیه مراسم راهپیمایی یوم الله 22 بهمن در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص حضور پرشور مردم در این مراسم گفت: با توجه به اینکه امسال مجموعه ای از جشن های ملی و مذهبی در یک روز جمع شده اند می توانیم بگوییم که مراسم با شکوه یوم الله 22 بهمن یک کارناوال شادی و سرور است.

وی افزود: همچنین خبرهای خوشحال کننده ای از پیشروی انقلاب یمن و سقوط حکومت صالح، این شادی مردم را مضاعف کرده است.

سروری با بیان اینکه حضور پرشور مردم در این مراسم بار دیگر تحریم ها و تهدیدهای پوشالی آمریکا را بی اثر کرد، گفت: امسال حضور مردم در راهپیمایی یوم الله 22 بهمن پرشورتر از گذشته است و این پاسخ روشنی به آمریکا و غرب در قبال تحریم ها و تهدیدهای بی پایه و اساس آنان است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: هم اکنون غرب فهمیده است که این تحریم هاو تهدیدها در عزم فولادی ملت ایران خللی ایجاد نخواهد کرد بلکه مردم پرفروغ تر از گذشته با حضور در صحنه از آرمانهای والای انقلاب اسلامی دفاع خواهند کرد.