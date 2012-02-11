فروش ویژه محصولات ایران خودرو با مدل 91 آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران محصولات خودرو با مدل 91 و قیمت مناسب از طریق نمایندگی های مجاز ایران خودرو در سراسرکشوربا شرایط آسان ومتنوع خرید خودرو به بازار عرضه می شوند.

محصولاتی همچون تندر90 ، پژو 405 ، 206هاچ بک وصندوقدار ،سمند ،پارس وسوزوکی گرند ویتارا با شرایط نقد وتحویل فوری عرضه می شوند، همچنین مشتریان می توانند در ماه جاری پژو 405 ،پارس ، سمند و206 تیپ2 را بصورت نقد واقساط خریداری کنند.

قیمت محصولات ایران خودرو مشابه ماه گذشته است و در عین حال، شرایط فروش نسبت به ماه پیش متنوع تر و منعطف تر شده است.

طرح رنگین کمان که در سال جاری به عنوان موفق ترین شرایط فروش ایران خودرو در راستای مشتری مداری به شمار رفت ، پایان یافته و به جای آن طرح "بهارتا بهار" که نمادی از بهار انقلاب تا بهار طبیعت است، اعلام شده است.