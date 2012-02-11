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۲۲ بهمن ۱۳۹۰، ۱۱:۱۷

فروش ویژه محصولات ایران خودرو با مدل 91 آغاز شد

به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران ، فروش ویژه ایران خودرو در قالب طرح بهارتابهار با مدل 91 آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران  محصولات خودرو با مدل 91 و  قیمت مناسب از طریق نمایندگی های مجاز ایران خودرو در سراسرکشوربا شرایط آسان ومتنوع خرید خودرو به بازار عرضه می شوند. 

محصولاتی همچون تندر90 ، پژو 405 ،  206هاچ بک وصندوقدار ،سمند ،پارس وسوزوکی گرند ویتارا با شرایط نقد وتحویل فوری عرضه می شوند، همچنین مشتریان می توانند در ماه جاری پژو 405 ،پارس ، سمند و206 تیپ2 را بصورت نقد واقساط خریداری کنند.

قیمت محصولات ایران خودرو مشابه ماه گذشته است و در عین حال، شرایط فروش نسبت به ماه پیش متنوع تر و منعطف تر شده است. 
 
طرح رنگین کمان که در سال جاری به عنوان موفق ترین شرایط فروش ایران خودرو در راستای مشتری مداری به شمار رفت ، پایان یافته و به جای آن طرح "بهارتا بهار" که نمادی از بهار انقلاب تا بهار طبیعت است، اعلام شده است.
کد مطلب 1531107

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