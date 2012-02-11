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۲۲ بهمن ۱۳۹۰، ۱۶:۰۹

گزارش مهر از سی‌وسومین بهار-52

افتخاری: دهه فجر امسال فجر موفقیت کشورهای اسلامی بود

افتخاری: دهه فجر امسال فجر موفقیت کشورهای اسلامی بود

نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه مردم ایران همواره به تکلیف خود به خوبی عمل کرده اند، گفت: امسال نه تنها دهه فجر انقلاب اسلامی ایران است بلکه فجر موفقیت کشورهای اسلامی است.

لاله افتخاری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی درحاشیه مراسم راهپیمایی یوم الله 22 بهمن در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص حضور پرشور مردم در این مراسم گفت: مردم شریف ایران همواره تکلیف خود را به خوبی درک کرده و به آن عمل کرده اند.

وی با بیان اینکه قطعا امسال با توجه به بیداری اسلامی، حضور مردم در این مراسم پرشورتر از سالهای گذشته بوده است در بیان دلیل آن گفت: امسال مردم ما فهمیده اند که همه زحمات آنان طی30 سال گذشته به بار نشسته است و نه تنها دهه فجر انقلاب اسلامی ایران بلکه فجر موفقیت کشورهای اسلامی است.

کد مطلب 1531111

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