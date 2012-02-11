افتخاری: دهه فجر امسال فجر موفقیت کشورهای اسلامی بود

لاله افتخاری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی درحاشیه مراسم راهپیمایی یوم الله 22 بهمن در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص حضور پرشور مردم در این مراسم گفت: مردم شریف ایران همواره تکلیف خود را به خوبی درک کرده و به آن عمل کرده اند.

وی با بیان اینکه قطعا امسال با توجه به بیداری اسلامی، حضور مردم در این مراسم پرشورتر از سالهای گذشته بوده است در بیان دلیل آن گفت: امسال مردم ما فهمیده اند که همه زحمات آنان طی30 سال گذشته به بار نشسته است و نه تنها دهه فجر انقلاب اسلامی ایران بلکه فجر موفقیت کشورهای اسلامی است.