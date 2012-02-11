کارگاه آموزشی حقوق بین الملل بشردوستانه در بیروت

به گزارش خبرنگار مهر،‌ کمیته بین المللی صلیب سرخ در راستای ترویج و تقویت حقوق بین الملل بشر دوستانه براساس برنامه سالانه خود، امسال نیز طی روزهای 2 و 3 فوریه ( 13 و 14 بهمن ماه) اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی برای خبرنگاران منطقه کرد.

کمیته بین المللی صلیب سرخ، کار هدایت و هماهنگ سازی فعالیت های امدادی نهضت را در زمان جنگ به عهده دارد. اما تلاش می کند با ترویج و تقویت حقوق بین الملل بشردوستانه و اصول بشردوستانه جهانی، از بروز رنجها و آلام انسانی جلوگیری کند. این کمیته که در "ژنو" به نام جمعیت فواید عامه در 9 فوریه ( 20 بهمن ماه) سال1863 تأسیس شده، منشاء نهضت بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر است.

در این کارگاه آموزشی که در شهر بیروت، لبنان برگزار شد تعدادی از خبرنگاران از لیبی، یمن، ایران، الجزایر، تونس، موریتانی، مراکش، کویت، قطر، امارات، عراق ، لبنان سودان و عمان حضور داشتند.

هدف از برگزاری این کارگاه آشنایی خبرنگاران منطقه با بررسی عرصه های بحرانی، پوشش خبری، اقدامات بشر دوستانه و قانون در این رابطه بود.

در چهار جلسه ای که در طی این دو روز برگزار شد موضوعاتی درباره ضرورت آگاهی خبرنگاران از حقوق بین الملل بشر دوستانه، موضوعات مرتبط با رسانه در عرصه حقوق بین الملل بشر دوستانه و موضوعات مرتبط با عوامل حقوقی درباره حقوق بین الملل بشر دوستانه، چیستی حقوق بین الملل بشر دوستانه، چگونگی واکنش خبرنگاران در زمان بحران، نحوه کمک کمیته بین المللی صلیب سرخ در این رابطه و چگونگی پرهیز خبرنگاران از خطر مورد بحث قرار گرفت.

همچنین تکنیکهای نوین جنگ چون جنگ الکترونیک و سایبر و ارتباط میان پوشش رسانه ای و حریم خصوصی افراد و افزایش نقش شهروندان خبرنگار در پوشش اتفاقات اخیر منطقه و محدویت های این نوع پوششهای رسانه ای مورد بحث و بررسی شرکت کنندگان قرار گرفت.

در طی این کارگاه برخی از شرکت کنندگان به شرح تجربه شخصی خود از زمان حضور در جنگ ونحو پرهیز از خطر پرداختند که برای شرکت کنندگان جالب توجه بود.

حقوق بین الملل بشر دوستانه

حقوق بین الملل بشر دوستانه یکی از شاخه های اصلی حقوق بین الملل عمومی و مشتمل بر قواعدی است که هدف آن حمایت از افرادی است که در زمان جنگ در مخاصمه شرکت نکرده اند و یا آن را ترک کرده اند و دیگر محدود کردن روشها و وسایلی است که در جنگ به کار گرفته می شود.

جنگ و یا اصطلاح امروزی آن مخاصمات مسلحانه، همواره گریبانگیر جوامع بشری بوده است. این پدیده شوم و تلخ که حیات بشری را به شدت تهدید کرده و حقوق انسانی افراد را نقض می ‌نماید، در دنیای معاصر و در آینده نیز امری محتمل الوقوع است.

هدف کمیته بین المللی صلیب سرخ از حقوق بین الملل بشر دوستانه، قابل اعمال در زمان جنگ، قواعد بین المللی عرفی یا قرار دادی است که به صورتی خاص قصد دارند مشکلات بشر دوستانه ای را که مستقیما از درگیریهای مسلحانه اعم از داخلی یا بین المللی ناشی می شوند را حل و فصل کنند.

مهمترین قوانین بین‌المللی حاکم بر حقوق بشردوستانه چهار معاهده ژنو در سال 1949 در مورد بهبود سرنوشت مجروحان و بیماران نیروهای نظامی؛ بهبود سرنوشت مجروحان و بیماران و غریقان نیروهای نظامی در دریا، رفتار با اسیران جنگی و پشتیبانی از اشخاص غیر نظامی در دوران جنگ است که تاکنون تقریبا تمام کشورها به آن پیوسته‌اند.

بنابراین از منظر این قوانینی حمایت از افراد در اثنا و مخاصمات مسلحانه امری مهم و ضروری است. در گذشته تأسیس یک نهاد بین المللی که مسئول اجرای این عمل انسان دوستانه باشد به شدت احساس می ‌شد. این خلاء در سال 1936 با تشکیل کمیته بین المللی صلیب سرخ برطرف شد.

اصول هفتگانه نهضت بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر عبارت است از:انسانیت، بی‌ غرضی، بی‌ طرفی، عدم وابستگی، خدمات داوطلبانه، یگانگی و جهان شمولی کمیته صلاحیت دارد که با برگزاری سمینارها و دوره‌ های آموزشی، حقوق بین الملل بشر دوستانه را توسعه دهد و یا با تهیه پیش نویس و برگزاری کنفرانس دیپلماتیک، زمینه را برای تدوین حقوق بین الملل بشر دوستانه مهیا کند.

کمیته به عنوان یک نهاد بی‌ طرف و غیرسیاسی از جایگاه والایی در عرصه روابط بین المللی برخوردار است و عملکرد غیرسیاسی، منصفانه و انسان دوستانه کمیته بین المللی صلیب سرخ موجب اعتماد دولت ‌ها به این سازمان غیردولتی شده است.