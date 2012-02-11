به گزارش خبرنگار مهر، مراسم باشکوه راهپیمایی مردم تهران در گرامیداشت یوم الله 22 بهمن با حضور گسترده هنرمندان استانهای مختلف کشور دو چندان شده به طوری که در محدوده خیابان انقلاب و آزادی تهران غرفه های متعددی از به منظور معرفی جاذبه های گردشگری استانهای مختلف کشور همچون گلستان، آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل ، سیستان و بلوچستان، بوشهر، کهکیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، خراسان شمالی، جنوبی و رضوی و سایر استانهای کشور برپا شده است.

در این غرفه ها علاوه بر نمایش هنرهای دستی و بومی هر استان قابلیت های زندگی بومی این استانها با حضور افرادی با لباس های محلی و بومی به راهپیمایان تهرانی ارائه شده است.

همچنین نکته قابل توجه آن است در هر یک از این غرفه ها موسیقی های سنتی هر یک از استانهای کشور به طور زنده برای راهپیمایان تهرانی پخش می شود که این فعالیت هنری و فرهنگی با استقبال گسترده مردم مواجه شده است.

همچنین در یکی از این غرفه ها ارامنه، مسیحیان و کلیمیان ایرانی ضمن گرامیداشت سالروز پیروزی انقلاب با برگزاری موسیقی های زنده سنتی بر شور جشن انقلاب افزودند.

با هماهنگی شهرداری تهران در مسیر راهپیمایان تهرانی از محدوده میدان انقلاب تا میدان آزادی تهران کاریکاتورهای بزرگی از دیکتاتورهای ساقط شده برخی از کشورهای اسلامی همچون حسنی مبارک، قذافی، عبدالله صالح و برخی از دیکتاتورهای غربی همچون باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا، سارکوزی رئیس جمهور فرانسه به نمایش گذاشته شده است.