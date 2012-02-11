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۲۲ بهمن ۱۳۹۰، ۱۱:۳۹

گزارش مهر از سی وسومین بهار-27

حضور گسترده امدادگران هلال احمر در راهپیمایی 22 بهمن

حضور گسترده امدادگران هلال احمر در راهپیمایی 22 بهمن

نیروهای امدادی هلال احمر و تیم‌های ایثار در راهپیمایی یوم‌الله 22 بهمن به صورت گسترده حاضر شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز همزمان با جشن سی و سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی تیم‌های ایثار و امدادگران هلال احمر به صورت گسترده در راهپیمایی یوم‌الله 22 بهمن در تهران حاضر شدند.

ضمن اینکه جوانان عضو هلال احمر نیز حضوری چشمگیر در این راهپیمایی داشتند.

حسین درخشان سخنگوی سازمان امداد و نجات هلال احمر در مراسم راهپیمایی حضور امدادگران را تجدید میثاقی دوباره با آرمان‌های امام راحل(ره) و انقلاب اسلامی عنوان کرد و گفت: امدادگران هلال احمر همانند سالهای گذشته با حضور خود بار دیگر در وفاداری بر انقلاب اسلامی تاکید کردند.

وی ادامه داد: حضور جوانان نیز نشان‌دهنده وفاداری آنها به انقلاب و ولایت پذیری آنها است.

کد مطلب 1531123

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