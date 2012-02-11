وب سایت سازمان اطلاعات آمریکا هک شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این جدیدترین حمله ای است که از جانب هکرهای ناشناس به سازمانهای فدرال آمریکا صورت می گیرد.

ناشناسها بر روی توئیتر خود با ارسال پیامی که معمولا توسط نیروهای ویژه فدرال در زمان نابودی یک دشمن استفاده می شود، اعلام کردند که CIA را غیر فعال کرده اند. این هکرها در پیامی دیگر اعلام کردند صرف گزارش یک حمله سایبری از جانب آنها به آن معنی نیست که این گروه حمله را انجام داده باشد.

این اولین باری نیست که CIA هدف حمله سایبری قرار گرفته و وب سایت آن از دسترس خارج شده است. در ژوئن سال 2011 گروهی وابسته به هکرهای ناشناس به نام Lulzsec صفحه اصلی وب سایت این سازمان را غیر فعال کردند. طی حمله اخیر وب سایت CIA برای چندین ساعت غیر فعال بود. هکرها معمولا چنین به وب سایتهایی با شیوه بالا بردن ترافیک تا زمان مختل شدن سرورهای وب سایت، حمله می کنند.

بر اساس گزارش بی بی سی، تا کنون گزارشی مبنی بر اینکه امنیت سیستمهای رایانه ای این سازمان تحت تاثیر حمله اخیر سایبری به خطر افتاده منتشر نشده است. گروه ناشناس پیش از این نیز مسئولیت هک کردن مکالمات تلفنی میان FBI و اسکاتلند یارد را به عهده گرفته بود، این مکالمات در کنفرانسی تلفنی درباره چگونگی اجرای اقدامات دولتی علیه هکرها میان FBI و اسکاتلندیارد رد و بدل شده بودند.

هکر ناسا دستگیر شد

در پی گسترده شدن فعالیتهای هکرها در زمینه حملات سایبری به وب سایتهای کلیدی دولتهای مختلف و افزایش مبارزه مقامات قضایی و دولتی برای مقابله با این پدیده، مردی رومانیایی که در دسامبر سال 2010 سیستمهای رایانه ای لابراتوار JPL را هک کرده و خسارتی 500 هزار دلاری را برای ناسا به بار آورده بود، تحت تعقیب قرار گرفت.

"رابرت بوتیکا" با نام مستعار "آیسمن" در دسامبر سال 2010 در حدود 25 رایانه ناسا در لابراتوار JPL را هک کرد و امکان استفاده محققان از این رایانه ها را برای چند ماه از بین برد، حرکتی که 500 هزار دلار خسارت برای ناسا در پی داشت. این رایانه ها بخشی از برنامه "ژرفاسنجی فروسرخ اتمسفری" یا AIS بوده و برای پشتیبانی از تحقیقات آب و هوایی و بهبود پیش بینی هوا مورد استفاده قرار می گرفتند.

بر اساس گزارش رویترز، این هکر 25 ساله ماه گذشته در رومانی به دلیل جرمی مشابه به سه سال زندان محکوم شد و مقامات آمریکایی در انتظار ورود وی به آمریکا هستند تا وی را دستگیر و محاکمه کنند. در این صورت "بوتیکا" حداکثر باید 10 سال از زندگی خود را نیز در زندانهای آمریکا سپری کند.