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۲۲ بهمن ۱۳۹۰، ۱۱:۵۳

حجازی در راهپیمایی:

حضور پرشکوه مردم نشان دهنده رضایت از نظام است

حضور پرشکوه مردم نشان دهنده رضایت از نظام است

اهواز - خبرگزاری مهر: استاندار خوزستان با حضور در راهپیمایی 22 بهمن ضمن تقدیر از حضور باشکوه مردم اهواز در راهپیمایی، حضور پرصلابت آنان را نشان دهنده رضایت آنان از نظام دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، سید جعفر حجازی با حضور در جمع مردم اهواز در راهپیمایی 22 بهمن اظهار کرد: خوشبختانه مردم ایران و استان خوزستان با درک شرایط حساس منطقه، امروز با صلابت تر از همیشه به صحنه آمدند و نشان دادن با گذشت بیش از 30 سال از پیروزی انقلاب اسلامی، از این نظام و انقلاب رضایت دارند.

وی با بیان اینکه جایگاه معنوی استان در سطح مطلوب و بالایی قرار دارد، تصریح کرد: خوشبختانه مردم غیور خوزستان ولایی بوده و با تبعیت تام از ولایت فقیه در همه صحنه های اجتماعی حضوری گسترده یافته اند.

حجازی به حضور مردم در دوران آغازین انقلاب اسلامی اشاره کرد و افزود: در دوران هشت سال جنگ تحمیلی و در شرایطی که مردم در بدترین وضع ممکن از نظر امنیتی به سر می برند، باز هم در صحنه های اجتماعی مملکت همچون راهپیمایی های سالانه شرکت کرده و از آرمانهای ناب اسلامی ایرانی خود دفاع کردند.
 
استاندار خوزستان تاکید کرد: مسئولان خوزستانی همه تلاش خود را جزم کرده تا بتوانند مشکلات مردم به شیوه مطلوبی برطرف کرده و آنها را دعوت به حضور گسترده در صحنه های گوناگون اجتماعی کنند.

وی با بیان اینکه حضور در راهپیمایی 22 بهمن و پس از آن در انتخابات مجلس نهم، برای نظام بسیار حائز اهمیت است، گفت: دشمنان همه تلاش و توان خود را به کار گرفته اند تا بتوانند با ایجاد دلسردی میان اقشار جامعه، شدید کردن فشار و محاصره های اقتصادی و ایجاد رعب و وحشت در بین مردم حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن و انتخابات مجلس شورای اسلامی را کم رنگ کنند ولی هم اکنون مشاهده می کنید که این امیدها به یاس تبدیل شده است.
کد مطلب 1531135

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