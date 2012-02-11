حضور پرشکوه مردم نشان دهنده رضایت از نظام است

به گزارش خبرنگار مهر، سید جعفر حجازی با حضور در جمع مردم اهواز در راهپیمایی 22 بهمن اظهار کرد: خوشبختانه مردم ایران و استان خوزستان با درک شرایط حساس منطقه، امروز با صلابت تر از همیشه به صحنه آمدند و نشان دادن با گذشت بیش از 30 سال از پیروزی انقلاب اسلامی، از این نظام و انقلاب رضایت دارند.

وی با بیان اینکه جایگاه معنوی استان در سطح مطلوب و بالایی قرار دارد، تصریح کرد: خوشبختانه مردم غیور خوزستان ولایی بوده و با تبعیت تام از ولایت فقیه در همه صحنه های اجتماعی حضوری گسترده یافته اند.



حجازی به حضور مردم در دوران آغازین انقلاب اسلامی اشاره کرد و افزود: در دوران هشت سال جنگ تحمیلی و در شرایطی که مردم در بدترین وضع ممکن از نظر امنیتی به سر می برند، باز هم در صحنه های اجتماعی مملکت همچون راهپیمایی های سالانه شرکت کرده و از آرمانهای ناب اسلامی ایرانی خود دفاع کردند.

استاندار خوزستان تاکید کرد: مسئولان خوزستانی همه تلاش خود را جزم کرده تا بتوانند مشکلات مردم به شیوه مطلوبی برطرف کرده و آنها را دعوت به حضور گسترده در صحنه های گوناگون اجتماعی کنند.



وی با بیان اینکه حضور در راهپیمایی 22 بهمن و پس از آن در انتخابات مجلس نهم، برای نظام بسیار حائز اهمیت است، گفت: دشمنان همه تلاش و توان خود را به کار گرفته اند تا بتوانند با ایجاد دلسردی میان اقشار جامعه، شدید کردن فشار و محاصره های اقتصادی و ایجاد رعب و وحشت در بین مردم حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن و انتخابات مجلس شورای اسلامی را کم رنگ کنند ولی هم اکنون مشاهده می کنید که این امیدها به یاس تبدیل شده است.