مردم یزد بار دیگر حماسه آفریدند/ سردار صفوی به راهپیمایان یزد پیوست

به گزارش خبرنگار مهر، مردم یزد از ساعات اولیه امروز با حضور در مسیرهای راهپیمایی عشق و علاقه خود را به نظام مقدس جمهوری اسلامی اعلام کردند.

امروز مرد و زن و پیر و جوان با وجود سرمای هوا ندای رهبر را لبیک گفتند و با غریو الله اکبر صدای اقتدار ملت ایران را به گوش جهانیان رساندند.

مسیر راهپیمایی یزد که از میدان آزادی آغاز شده بود، با وجود اینکه زمان راهپیمایی از ساعت 9 و 30 دقیقه اعلام شده بود، از ساعت هشت صبح مملو از جمعیت بود.

مردم با طی مسیر میدان خیابان فرخی، میدان شهید بهشتی و خیابان امام خمینی (ره) اکنون به میدان امیرچخماق، میدان حماسه های یزد رسیده اند و سرود 1357 نفری دانش آموزان در حال اجراست.

در راهپیمایی امروز اقشار مختلف مردم، بسیجیان، نیروهای نظامی و انتظامی، طلاب و روحانیون، دانش آموزان و دانشجویان، خانواده های معظم شهدا، کسبه و بازاریان و جمعی از مسئولان استان یزد حضور دارند.

سردار صفوی نیز امروز مهمان مردم دارالعباده یزد است و پس از پایان راهپیمایی برای مردم یزد سخنرانی خواهد کرد.

مردم یزد امروز با سر دادن شعارهای "ای رهبر آزاده آماده ایم آماده"، "وای اگر خامنه ای حکم جهادم دهد، لشکر دشمن نتواند که جوابم دهد"، "این همه لشکر آمده، به عشق رهبر آمده" و ... بار دیگر با رهبر معظم انقلاب، امام راحل و آرمان های شهدا تجدید پیمان کردند.

مردم امروز همچنین به آتش کشیدن پرچم آمریکا و سر دادن شعارهای "مرگ بر آمریکا"، "مرگ بر اسرائیل"، "آمریکا ننگت باد، اسرائیل مرگت باد" انزجار خود را از استکبار جهانی اعلام کردند.

با پایان راهپیمایی، سردار صفوی در میدان امیرچخماق برای مردم سخنرانی خواهد کرد و قرائت قطع نامه، اجرای سرود 1357نفری دانش آموزان و ... از دیگر برنامه های این راهپیمایی است.