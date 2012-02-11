راهپیمایی و انتخابات دو رزمایش عظیم ملت ایران در مقابل دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد حسین موسی‌پور در جمع مسئولان ورزش و جوانان و هیئت های ورزشی استان قم تصریح کرد: 22 بهمن به عنوان سالروز پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران سپاسگذاری به درگاه خداوند بزرگی است که جامعه اسلامی را حیات داد.



راهپیمایی 22 بهمن آیین سپاسگذاری از دستاوردهای عظیم انقلاب است



وی افزود: خداوند جامعه اسلامی را که هویت آن توسط بیگانگان به تاراج رفته بود به ما برگرداند و در این روز ملتی را که سال ها سر افکنده بود را بار دیگر سربلند کرد و امروزه این سربلندی همه مظلومان و محرومان عالم را سرافراز کرده است بنابراین راهپیمایی 22 بهمن آیین سپاسگذاری از این دستاوردهای عظیم و ارزنده است.



مردم با حضور در راهپیمایی دشمنان و بیگانگان را ناکام می کنند



استاندار قم اضافه کرد: حضور در راهپیمایی 22 بهمن اعلام آمادگی مردم برای دفاع از هدیه الهی و آسمانی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران است، مردم امروز در صحنه می آیند تا با ناکام کردن دشمنان برای سی و سومین سال متوالی جشن پیروزی بگیرند و اعلام کنند که ما تا آخرین نفس پای این انقلاب ایستاده و حافظ و نگهبان آن هستیم.



وی بیان داشت: مردم ما ثابت کرده اند که از جان عزیزترین کسان خود می گذرند، از مال خود می گذرند اما از نظام الهی نمی گذرند و اجازه نمی دهند دست اجانب به این سرزمین برسد و به آرمان ها و اهداف والای امام لطمه بزند.



راهپیمایی 22 بهمن دل دشمن را خالی می کند



موسی پور عنوان کرد: این راهپیمایی نشانه همبستگی و وحدت است و اینکه بگوییم ما همه از هر حزب، گروه، نگاه، دیدگاه و دسته پای این انقلاب ایستاده ایم و در روز 22 بهمن وحدت، همبستگی، بصریت، بیداری و هوشیاری خود را به نمایش می گذاریم.



استاندار قم یاد آور شد: مردم می دانند که راهپیمایی 22 بهمن دل دشمن را خالی می کند و او را در رسیدن به اهداف شوم خود ناکام می گذارد، لرزه بر اندام دشمن و بیگانه می اندازد اما دل دوستداران اسلام را شاد و خرسند می کند.



حاصل راهپیمایی 22 بهمن حضور گسترده در انتخابات است



وی ابراز داشت: رزمایش دیگر مردم ایران بعد از حضور گسترده در راهپیمایی 22 بهمن و گرامیداشت فرارسیدن سی و سومین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران، روز دوازدهم اسفند و در صحنه انتخابات رقم می خورد.



حجت الاسلام موسی پور اظهار داشت: همه خروجی و حاصل راهپیمایی 22 بهمن این است که مردم آمادگی خود را برای حضور در صحنه انتخابات و صحنه تعیین سرنوشت در روز دوازدهم اسفند ماه و انتخابات مجلس شورای اسلامی اعلام می کنند.



وی عنوان داشت: انتخابات در جمهوری اسلامی ایران واقعی ترین انتخابات است که مردم فهیم ایران در آن سهم دارند اما در کشورهای اسلامی و مدعی دموکراسی این پول و ثروت است که سرنوشت را رقم می زند و انتخاب می کند.



استاندار قم تصریح کرد: حضور در انتخابات مجلس شورای اسلامی در روز دوازدهم بهمن ماه یکی از ارکان قدرت نظام یعنی مجلس را تشکیل می دهد و قطعا حضور گسترده و عظیم مردم ایران اسلامی در آن بسیار مهم خواهد بود.

