حضور گسترده مردم فارس در راهپیمایی 22 بهمن بی نظیر است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدرضایی صبح شنبه در حاشیه راهپیمایی 22 بهمن ماه در جمع خبرنگاران گفت: با اینکه دشمنان از حضور اندک مردم در راهپیمایی 22 بهمن سخن می گفتند امروز چنان شاهد حضور مردم استان فارس در این مراسم بودیم که برای هیچکدام از متولیان قابل پیش بینی نبود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان فارس یادآور شد: طبق اعلام قبلی آغاز راهپیمایی از سال 9 و 30 دقیقه صبح اعلام شده ودر حالیکه مردم شیراز از ساعت هشت صبح حضور گسترده ای در محل راهپیمایی داشتند.

حجت الاسلام رضایی با تاکید بر اینکه حضور مردم همراه با شادی و نشاط بود، تاکید کرد: پس از چند سال که ایام دهه فجر در ماه های محرم و صفر قرار داشت، مراسم امسال در شادی و نشاط خاصی برگزار شد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی فارس تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب بارها حضور گسترده مردم در این مراسم را پیش بینی کرده بودند و امروز ما حضور بی سابقه و میلیونی مردم استان فارس را شاهد بودیم.

پرشکوه ترین انتخابات را برگزار خواهیم کرد

حجت الاسلام رضایی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نزدیک شدن به زمان انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گفت: حضور امروز مردم چشم دشمنان را کور کرد و به طور یقین همین حضور را در انتخابات نیز شاهد خواهیم بود.

وی یادآور شد: پرشکوه ترین انتخابات را پس از پیروزی انقلاب تاکنون در 12 اسفندماه با حضور انسجام یافته همین مردم شاهد خواهیم بود.