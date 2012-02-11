70 درصد نامزدهای انتخابات مجلس تأیید صلاحیت شدند

عباسعلی کدخدایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اظهارات علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در دو سخنرانی اخیر خود در صحن علنی مجلس شورای اسلامی پیرامون وظیفه شورای نگهبان در عمل به فرمایشات رهبری در رابطه با احراز صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت:‌ شورای نگهبان همیشه معیار قانون و رعایت مقررات را برای احراز صلاحیت ها مد نظر قرار داده است.

وی تاکید کرد: فرمایشات و دستورات رهبری هم در چارچوب قانون تعریف می‌شود و بنابراین فرمایشات معظم له مثل قانون برای ما لازم‌الرعایه است و ما همیشه این رویه را داشته‌ایم.

سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به اینکه امروز روز پایانی بررسی صلاحیت‌های نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی بود، گفت: در این دوره که امروز روز پایانی ما برای اعلام نتایج بود، حدود سه هزار و 400 نفر از ثبت نام کنندگان صلاحیت‌شان مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت که این رقم چیزی حدود 70 درصد ثبت نام کنندگان انتخابات مجلس شورای اسلامی است.

وی اظهار داشت:‌ امیدواریم با حضور همه اقشار و جناح‌هایی که نامزدهای انتخاباتی آنها مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفتند در انتخابات 12 اسفندماه انتخابات پرشوری را برگزار کنیم.

وی در خصوص حضور پرشور مردم در راهپیمایی 22 بهمن گفت:‌ مردم ما در تاریخ نشان دادند که هرگاه تهدیدها علیه انقلاب بیشتر شود حمایت مردم از نظام و جمهوری اسلامی نیز افزایش می‌یابد.

کدخدایی اظهار داشت: این آموزه قرآن است که در مقابل دشمنان باید با وحدت و یکپارچه عمل کنیم تا بتوانیم تحریم‌ها را خنثی کنیم.