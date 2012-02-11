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۲۲ بهمن ۱۳۹۰، ۱۱:۵۹

همگام با کرمانشاه/

مردم شهرستان کنگاور حماسه آفریدند

مردم شهرستان کنگاور حماسه آفریدند

کنگاور - خبرگزاری مهر: مردم شهرستان شهیدپرور کنگاور بازهم نشان دادند که سرباز ولایت و نظام هستند و همانند سالهای گذشته حماسه ای دیگر در این روز تاریخی آفریدند.

به گزارش خبرنگار مهر، مردم شهیدپرور و همیشه در صحنه شهرستان کنگاور که بارها و به کرار ولایی بودن خود را به کشور و دنیا ثابت کرده بودند، امروز هم همصدا و همگام با سراسر کشور و استان به خیابانها آمدند تا بار دیگر ثابت کنند که آرمانهای امام خمینی (ره) و شهدای 8 سال دفاع مقدس زنده است.

حضور خودجوش، دوستداران اسلام و ولایت، دانش آموزان و دانشجویان، پیر و جوان، تنها گوشه ای از این حماسه ماندگار مردم این خطه قهرمان پرور بود.

حشمت الله عزیزی، فرماندار شهرستان کنگاور که همانند سالهای گذشته در صف اول راهپیمایی 22 بهمن قرار داشت، در این باره به خبرنگار مهر گفت: خوشبختانه علیرغم تبلیغات و سمپاشی های دشمنان علیه مردم برای دلسرد کردن از حضور در راهپیمایی 22 بهمن امسال، بازهم شاهدیم که حضور مردم در راهپیمایی امروز، تاریخی و چشمگیر است.

فرماندار کنگاور تاکید کرد: مردم این شهرستان نیز چندی پیش با استقبال بی نظیر از مقام معظم رهبری دوباره ثابت کردند که جزیی از بدنه این نظام و دولت هستند و خود را سرباز ولایت و نظام می دانند.

براساس این گزارش، این مراسم در میدان آزادی این شهرستان انجام شده است و لحظاتی پیش با قرائت قطعنامه پایانی راهپیمایی 22 بهمن ماه به پایان رسید.

در مراسم 22 بهمن امسال، حجت الاسلام غلامرضا گودرزی، نماینده ولی فقیه در سپاه نبی اکرم (ص) کرمانشاه به عنوان سخنران حضور داشتند.
 

کد مطلب 1531156

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