حضور باشکوه مردم در 22 بهمن پاسخ کوبنده به تهدیدهای دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی در راهپیمایی 22 بهمن در جمع مردم کرج در میدان قدس اظهار داشت: حضور پرشور و با شکوه مردم در 22 بهمن پاسخ کوبنده به تحریم و تهدید دشمنان بود.



وی گفت: امروز شاهد شکوه و عظمت ملت ایران هستیم که یکپارچه و یک صدا از اهداف نظام خود دفاع می کنند امروز مردم ما پاسخ کوبنده به تهدید و تحریمها می دهند، امروز مردم ما یک بار دیگر فضای سال 57 را زنده کردند و پایبندی و عهد خود به این نظام را نشان دادند.



وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: در سال جاری چهار طاغوت صحنه را ترک کردند که از برکات حضور، پایداری، مقاومت، و انقلابی مردم ایران بود.



حسینی با اشاره به اینکه دشمنان در طول 33 سال تلاش کردند که تحریم و فشار زیادی به مردم ایران وارد کنند، اضافه کرد: امروزه با حضور با شکوه مردم در 22 بهمن تمام این تلاش و نقشه های دشمن خنثی شده است.



وی اظهار داشت: امروزه غربی ها تصور می کنند که اگر فشار زیادی بر مردم بیاروند، این مردم راه خودشان را از مسئولان جدا می کنند در صورتی که این نظام متعلق به خود مردم است.



وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اینکه مردم امروزه دستاورد و پیشرفتهای نظام را در تمام زمینه ها مشاهده می کنند، اضافه کرد: خدمت به مردم افتخار مسئولان است، کشوری که در گذشته وابسته بود ولی امروز مستقل شده است و پیشرفتهای چشم گیری در تمام زمینه ها داشته است.



حسینی با بیان اینکه تحریم دشمنان علیه ایران، این کشور را از توسعه و پیشرفت باز نگه نداشته است، افزود: امروز ثمرات انقلاب اسلامی و نظام در خدمت رسانی به مردم در اقصی نقاط کشور شاهد هستیم.