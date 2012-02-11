حضور پر شور مردم ایلام در راهپیمایی 22 بهمن

به گزارش خبرنگار مهر، مردم استان ایلام در 8 شهرستان ایلام، دهلران، مهران، شیروان چرداول، آبدانان، دره شهر و ملکشاهی حضور پر شور و گرم در راهپیمایی 22 بهمن داشتند.

مسیر راهپیمایی شهر ایلام که میدان 22 بهمن، خیابان آیت الله حیدری، چهار راه رسالت و میدان کشوری بود همه اقشار مردم اعم از پیر و جوان حضوری پر رنگ داشتند و با شعارهای مختلف این روز عزیر را گرامی داشتنند.

مردم استان ایلام در سالهای گذشته نیز در همه عرصه های سیاسی کشور حضور فعال داشته اند و در دورانهای مختلف وفادار به نظام بوده اند.

استاندار ایلام، امام جمعه ایلام و همه مسئولان استان در این راهپیمایی همپای دیگر اقشار جامعه حضور داشتند.

در پایان مراسم راهپیمایی امروز قطعنامه پایانی توسط شرکت کنندگان قرائت شد.

حضور پرشور و باصلابت ملت ایران اسلامی در این رویداد ابعاد بین المللی داشته و تاثیر آن در خیزش ملت ها و استقرار بیداری اسلامی بیش از پیش گسترش خواهد یافت.