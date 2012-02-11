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۲۲ بهمن ۱۳۹۰، ۱۲:۰۱

سردار بابایی:

حضور گسترده مردم پاسخی به تهدیدهای دشمنان است

حضور گسترده مردم پاسخی به تهدیدهای دشمنان است

گرگان - خبرگزاری مهر: فرمانده سپاه نینوای گلستان گفت: حضور انبوه مردم پاسخی است به همه تهدیدهای دشمنان و مدلها و طرحهای مختلفی که آنان ارائه کرده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد حسین بابایی در حاشیه مراسم 22 بهمن گرگان افزود: به رغم آنکه بارش باران یک لحظه قطع نشد ولی حضور مردم در این مراسم چشمگیر و گسترده بود.

وی اظهار داشت: مردم استان و ملت ایران با حضور پرشور در راهپیمایی 22 بهمن نشان دادند که همواره جزو بهترین امتها هستند.

بابایی عنوان کرد: دشمنان ایران همواره کشور را به تحریم، حمله نظامی و... تهدید می کنند و حضور مردم نشان می دهد که ملت نه از جنگ می هراسد و نه از تحریم.
 
وی گفت: هیچ مشکل و مانعی برای مردم وجود ندارد و برای انقلاب تمامی هستی خود را به میان می آورند.

فرمانده سپاه نینوای گلستان تاکید کرد: هر چه تهدید دشمنان بیشتر می شود، انسجام و وحدت بین مردم بیشتر می شود.

وی با اشاره به انتخابات 12 اسفند گفت: دشمن دوست دارد حداقل حضور مردم را در انتخابات ببیند ولی مردم همواره بر خلاف آرزوهای دشمنان عمل می کنند.
کد مطلب 1531165

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