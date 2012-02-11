به گزارش خبرگزاری مهر، سی و سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران و راهپیمایی میلیونی و شکوهمند ایرانیان امروز در صدر اخبار برخی از رسانه های منطقه و جهان قرار گرفت و در عین حال بسیاری از رسانه های عربی و غربی نیز در این باره همچنان سکوت اختیار کرده اند.

خبرگزاری آلمان به عنوان نخستین رسانه ای که به این امر مهم توجه نشان داده در این باره نوشت: راهپیمایی ایرانی ها در مناطق مختلف کشور به مناسبت سی و سومین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی سال 1979 آغاز شده است.

این رسانه غربی در ادامه گزارش داد که پیش بینی می شود میلیون ها ایرانی در 850 شهر به طور همزمان در راهپیمایی مشارکت داشته باشند و "محمود احمدی نژاد" رئیس جمهور ایران نیز در میدان آزادی تهران سخنرانی کند.

شبکه تلویزیونی المنار با پخش مستقیم تصاویر و اخبار راهپیمایی عظیم 22 بهمن اعلام کرد که خیابان های منتهی به میدان آزادی مملو از جمعیت است و میلیون ها ایرانی برای تجدید میثاق با آرمان های امام خمینی و انقلاب اسلامی در این راهپیمایی مشارکت کرده اند.

المنار همچنین در پایگاه اینترنتی خود بخشی را تحت عنوان سی و سومین سالروز انقلاب اسلامی ایران برای پوشش اخبار لحظه به لحظه حماسه حضور ایرانیان در راهپیمایی 22 بهمن اختصاص داد.

این پایگاه خبری سخنان محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران را لحظه به لحظه به صورت خبر فوری پوشش داد.

این در حالی است که شبکه های تلویزیونی عرب زبان همچون العربیه که همواره درصدد جوسازی علیه ایران است و درباره کشورمان رویکرد غیر واقعی و توام با دروغ را سرلوحه کار خود قرار داده است امروز در برابر برگزاری راهپیمایی میلیونی ایرانیان تاکنون سکوت اختیار کرده است.

شبکه تلویزیونی الجزیره نیز در این رابطه دنباله رو العربیه بود با این تفاوت که این شبکه به پوشش تصویری و خبری راهپیمایی 22 بهمن نپرداخت و تنها در خبری فوری اعلام کرد که احمدی نژاد به زودی از یک دستاورد هسته ای خبر خواهد داد.

فرانس 24 نیز از جمله شبکه های تلویزیونی بود که هیچ تصویر و خبری از سی و سومین سالروز انقلاب اسلامی ایران ارائه نکرد.

روزنامه الشرق الاوسط چاپ لندن نیز که از جمله روزنامه های عربی مهم منطقه به شمار می رود و ستونی تحت عنوان اخبار ایران را در صفحه خود می گنجاند امروز هیچ خبری از ایران را در خروجی خود قرار نداده است.

القدس العربی دیگر روزنامه مهم عربی منطقه نیز از جمله رسانه هایی است که سکوت محض را درباره حماسه حضور در پیش گرفته است.

پایگاه خبری فلسطین الیوم نیز سخنرانی "اسماعیل هنیه" نخست وزیر دولت منتخب فلسطین برای مردم ایران در سالروز پیروزی انقلاب اسلامی کشورمان را تیتر یک صفحه خود قرار داده است.

این پایگاه خبری در تیتری به نقل از هنیه و خطاب به مردم ایران نوشت: شما در پیروزی ما در برابر اشغالگران سهیم خواهید بود.

خبرگزاری رسمی قطر (قنا) نیز تنها پیام تبریک امیر قطر و نخست وزیر این کشور به دولت و ملت ایران به مناسبت پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران را خبرهای نخست صفحه خود قرار داده است.

خبرگزاری رسمی کشورهای عربی همچون خبرگزاری عربستان سعودی (واس)، خبرگزاری کویت و خبرگزاری امارات (وام) تاکنون اخباری را درباره حماسه حضور ایرانیان در خروجی خود قرار نداده اند.