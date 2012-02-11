صبای قم مقابل ارژن فارس گلباران شد

به گزارش خبرنگار مهر، نماینده فوتسال قم در تلاش برای جبران ناکامی های خود در نیم فصل دوم سیزدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور، شامگاه جمعه در میهمانی تیم فوتسال لبنیات ارژن فارس هشتمین بار در لیگ برتر فوتسال باخت.



دومین شکست سنگین صبا در 2 هفته متوالی



صبایی ها در این دیدار خارج از خانه برای جبران شکست بازی قبل برابر تیم فوتسال حفاری اهواز که در خانه شش بر دو به این تیم باخته بودند، این بار با هدف کسب سه امتیاز به میدان رفتند و در حالی که در یکی از هفت بازی همزمان هفته بیست و دوم رقابت های لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور با لبنیات ارژن فارس بازی می کردند، شکست سختی برای آنها رقم خورد.



در حالیکه چهار هفته به پایان دیدارهای سیزدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور باقی مانده، تیم فوتسال صبای قم در هفته بیست و دوم در بازی مهمی با لبنیات ارژن فارس دیدار کرد اما در پایان شش بر دو برابر میزبان خود شکست خورد.



ناکامی مدعیان قهرمانی در هفته بیست و دوم



دیدارهای هفته بیست و دوم مسابقات سیزدهمین دوره لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور در حالی روز پنجشنبه سیزدهم بهمن ماه برگزار شد که دیگر مدعیان از جمله تیم های منصوری قرچک، ماهان اصفهان و گیتی پسند اصفهان در مصاف با حریفان خود هفته ای توام با ناکامی را پشت سر گذاشتند.



در اهواز تیم فوتسال شهید منصوری قرچک که در دیداری خارج از خانه با تیم حفاری اهواز بازی می کرد، مقابل میزبان خود ناباورانه تن به شکست شش بر سه داد تا باز هم رقابت برای کسب عنوان قهرمانی این فصل به هفته های آتی کشیده شود.



در مهمترین بازی هفته نیز تیم های همشهری صنایع گیتی پسند اصفهان و فولاد ماهان سپاهان در سالن پیروزی این شهر مقابل هم به میدان رفتند که این مسابقه بین تیم های دوم و سوم جدول رده بندی با تساوی چهار بر چهار پایان یافت.



سقوط صبای قم به مکان ششم رده بندی لیگ برتر فوتسال



با توجه به اینکه تیم فوتسال صبای قم در آخرین بازی خانگی برابر تیم فوتسال حفاری اهواز نیز با حساب شش بر دو شکست خورده بود، بدین ترتیب این فرصت را برای تیم های حفاری اهواز و گسترش فولاد تبریز ایجاد کرد که آنها با عبور از سد رقبای خود در جدول رده بندی بالاتر از صبای قم قرار بگیرند.



با توجه به رقم خوردن این شکست، وضعیت تیم فوتسال صبای قم در جدول رده‌بندی رقابت‌های لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور نشان می دهد که در حال حاضر صبای قم در شرایط فعلی با کسب 11 پیروزی و سه تساوی همچنان 36 امتیازی است و در مکان ششم جدول رده‌بندی جای دارد.



جدال صبای قم با گیتی پسند اصفهان در هفته بیست و سوم در قم



در حالیکه چهار هفته به پایان سیزدهمین دوره لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور باقی مانده است، تیم فوتسال صبای قم هفته آینده در بیست و سومین بازی خود در لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور در دیداری خانگی میزبان تیم فوتسال صنایع گیتی پسند اصفهان خواهد بود، دیداری که از ساعت 16 در سالن شهید حیدریان قم برگزار خواهد شد.