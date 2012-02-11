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۲۲ بهمن ۱۳۹۰، ۱۲:۰۸

دهمرده در گفتگو با مهر:

حضور پرشور ملت نماد اقتدار ملی/ مردم همواره حامی ولایت هستند

حضور پرشور ملت نماد اقتدار ملی/ مردم همواره حامی ولایت هستند

خرم آباد - خبرگزاری مهر: استاندار لرستان با اشاره به حضور پرشور مردم لرستان در راهپیمایی 22 بهمن، این حضور را نماد اقتدار ملی دانست.

حبیب الله دهمرده در حاشیه راهپیمایی 22 بهمن در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیام های حضور مردم در راهپیمایی، اظهار داشت: مهم ترین پیام این راهپیمایی پیام حضور همیشگی مردم در صحنه دفاع از ارزشها است.

وی از این حور پررنگ به عنوان تبلور اقتدار ملی یاد کرد و بیان داشت: این حضور حامل پیام عزت و شرف برای کل آزادی خواهان جهان است.

استاندار لرستان ضمن تقدیر از حضور پررنگ مردم استان، گفت: امروز ما آمده ایم تا در مقابل مردم سر تعظیم فرود آوریم و اعلام کنیم که مسیر ملت ایران یک مسیر ارزشمند و حماسی است.

دهمرده با تاکید بر اینکه ملت ایران و مردم استان لرستان همواره حامی ولایت و رهبری هستند، یادآور شد: مردم استان لرستان با حضور با شکوه خود در راهپیمایی 22 بهمن زمینه یاس و نا امیدی مستکبران و دشمنان کور دل ایران را فراهم آوردند.

وی از این حضور با بصیرت تقدیر کرد و گفت: حضور در راهپیمایی 22 بهمن نشانه دفاع از ارزشها و جواب محکمی به همه مستکبران و قلدرهای عالم است.

استاندار لرستان با بیان اینکه خوشبختانه مردم لرستان باشکوه تر از همیشه در این راهپیمایی با بصیرت حضور دارند، یادآور شد: مردم لرستان امروز با حضور خود افتخار دیگری را برای این مرز و بوم ثبت و ضبط کردند.

کد مطلب 1531177

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