حضور پرشور ملت نماد اقتدار ملی/ مردم همواره حامی ولایت هستند

حبیب الله دهمرده در حاشیه راهپیمایی 22 بهمن در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیام های حضور مردم در راهپیمایی، اظهار داشت: مهم ترین پیام این راهپیمایی پیام حضور همیشگی مردم در صحنه دفاع از ارزشها است.

وی از این حور پررنگ به عنوان تبلور اقتدار ملی یاد کرد و بیان داشت: این حضور حامل پیام عزت و شرف برای کل آزادی خواهان جهان است.

استاندار لرستان ضمن تقدیر از حضور پررنگ مردم استان، گفت: امروز ما آمده ایم تا در مقابل مردم سر تعظیم فرود آوریم و اعلام کنیم که مسیر ملت ایران یک مسیر ارزشمند و حماسی است.

دهمرده با تاکید بر اینکه ملت ایران و مردم استان لرستان همواره حامی ولایت و رهبری هستند، یادآور شد: مردم استان لرستان با حضور با شکوه خود در راهپیمایی 22 بهمن زمینه یاس و نا امیدی مستکبران و دشمنان کور دل ایران را فراهم آوردند.

وی از این حضور با بصیرت تقدیر کرد و گفت: حضور در راهپیمایی 22 بهمن نشانه دفاع از ارزشها و جواب محکمی به همه مستکبران و قلدرهای عالم است.

استاندار لرستان با بیان اینکه خوشبختانه مردم لرستان باشکوه تر از همیشه در این راهپیمایی با بصیرت حضور دارند، یادآور شد: مردم لرستان امروز با حضور خود افتخار دیگری را برای این مرز و بوم ثبت و ضبط کردند.