کاکایی: مستندهای جشنواره جریان ساز نیستتد

عبدالستار کاکایی مستندساز ضمن بیان این مطلب درخصئص چرایی عدم استقبال از فیلم های مستند سی امین جشنواره فیلم فجر در گفاگو با خبرنگا رمهر، گفت : مخاطب عام سینما منتقد نیست که خود را ملزم بداند بنابر حرفه خود فیلم ببیند و دیدگاه داشته باشد. برای جذب مخاطب عام به سینمای مستند باید فیلم های جریان ساز ساخت تا مخاطب از دیدن آن لذت ببرد و بتوان این مخاطب را به سالن سینما کشاند.

این مستندساز در ادامه افزود : یکی دیگر از دلایل عمده ندیدن فیلم توسط مخاطب این است که برای دیدن فیلم های مستند فرهنگ سازی نشده، در واقع چشم و ذهن مخاطب عام برای دیدن فیلم مستند تربیت نشده است از همین رو تمایلی برای دیدن فیلم مستند وجود ندارد ؛ ناگفته نماند که قرار دادن بخش مستند در جشنواره فیلم فجر اقدام نیکویی است اما اگر قرار است فرهنگ سازی ایجاد شود مسئولان باید به تداوم این بخش در جشنواره معتقد باشند تا درسایه این تداوم هم فرهنگ سازی ایجاد شود و هم با سلخت فیلم های شلخص در این حوزه مقوله جریان سازی سینمای مستند نیز به راه افتد.

این مستند ساز که تا کنون دو مستند بلند تلویزیونی با عنوان "سرزمین گنج های گمنام" ساخته است در ادامه صحبت های خود با اشاره به اختصاص بودجه برای ساخت مستندهای بلند جذاب و جریان ساز گفت : متاسفانه بخش خصوصی وارد کار مستندسازی نمی شود چراکه بازگشت سرمایه از راه فروش فیلم مستند کار سختی است از همین رو مستندساز با بودجه اندک خودش فیلم می سازد که اغلب این فیلم ها یا گوشه گنجه فیلمساز خاک می خورد و یا آثاری سفارشی است . از سوی دیگر اگر مستندهایی با بودجه دولتی باشد سفارشی است که اهداف،سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی دارد و در نهایت بحث فرهنگ سازی اتفاق نمی افتد.

کاکایی در پایان افزود : متاسفانه مسئولان نگاه پیش پا افتاده ای به سینمای مستند دارند و همین نگاه موجب شده که این سینما هیچگاه جدی گرفته نشود .