راهپیمایی 22 بهمن گرمابخش سرمای فیروزکوه

به گزارش خبرنگار مهر، مسیر راهپیمایی 22 بهمن در فیروزکوه از حد فاصل میدان سپاه تا میدان راه آهن این شهر تعیین شده بود و این مراسم دشمن شکن صبح شنبه رأس ساعت 11 آغاز شد.
این مسیر مملو از جمعیت علاقه مند به اسلام و انقلاب اسلامی است که با مشتهای گره کرده خواهان سرنگونی همیشگی جهان استکبار شدند.
دانش آموزان شهرستان فیروزکوه نیز از مدارس خود حرکتشان را آغاز کردند و در طول مسیر به خیل جمعیت پیوستند.
قطعنامه پایانی راهپیمایی 22 بهمن نیز توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان فیروزکوه تهیه و تنظیم شده است که در این مراسم قرائت شد.
این راهپیمایی مردمی همراه با خروش یکپارچه ملت بزرگ و فهیم ایران اسلامی و غریو فریادهای "مرگ بر آمریکا" و "مرگ بر اسرائیل" از مسیرهای پیش بینی شده آغاز شد.
فرمانداری و نماینده ولی فقیه در شهرستان فیروزکوه و همچنین دستگاههای مختلف اجرایی این شهرستان در روزهای اخیر با صدور بیانیههایی از همه آحاد، اقشار و اصناف مختلف مردم، تشکلها، احزاب و گروههای مردمی و از تمامی طبقات اجتماعی و سیاسی با سلایق و گرایشهای سیاسی وفادار به آرمانهای انقلاب اسلامی، امام و رهبری دعوت کرده بودند تا پرشورتر و با صلابت تر از سالهای قبل در این یوم الله به صحنه بیایند.
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