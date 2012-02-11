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۲۲ بهمن ۱۳۹۰، ۱۲:۲۵

راهپیمایی 22 بهمن گرمابخش سرمای فیروزکوه

راهپیمایی 22 بهمن گرمابخش سرمای فیروزکوه

فیروزکوه - خبرگزاری مهر: راهپیمایی 22 بهمن در شهرستان فیروزکوه با حضور گسترده مردم انقلابی و قدرشناس این شهرستان، گرمایی به سرمای ظاهری این منطقه سردسیر بخشید.

به گزارش خبرنگار مهر، مسیر راهپیمایی 22 بهمن در فیروزکوه از حد فاصل میدان سپاه تا میدان راه آهن این شهر تعیین شده بود و این مراسم دشمن شکن صبح شنبه رأس ساعت 11 آغاز شد.

این مسیر مملو از جمعیت علاقه ‏مند به اسلام و انقلاب اسلامی است که با مشتهای گره کرده خواهان سرنگونی همیشگی جهان استکبار شدند.

دانش ‏آموزان شهرستان فیروزکوه نیز از مدارس خود حرکتشان را آغاز کردند و در طول مسیر به خیل جمعیت پیوستند.

قطعنامه پایانی راهپیمایی 22 بهمن نیز توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان فیروزکوه تهیه و تنظیم شده است که در این مراسم قرائت شد.

این راهپیمایی مردمی همراه با خروش یکپارچه‌ ملت بزرگ و فهیم ایران اسلامی و غریو فریادهای "مرگ بر آمریکا" و "مرگ بر اسرائیل" از مسیرهای پیش ‏بینی شده آغاز شد.‌

فرمانداری و نماینده ولی فقیه در شهرستان فیروزکوه و همچنین دستگاه‏های مختلف اجرایی این شهرستان در روزهای اخیر با صدور بیانیه‏هایی از همه آحاد، اقشار و اصناف مختلف مردم، تشکلها، احزاب و گروههای مردمی و از تمامی طبقات اجتماعی و سیاسی با سلایق و گرایش‏های سیاسی وفادار به آرمانهای انقلاب اسلامی، امام و رهبری دعوت کرده بودند تا پرشورتر و با صلابت ‏تر از سالهای قبل در این یوم الله به صحنه بیایند.

کد مطلب 1531196

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