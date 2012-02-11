راهپیمایی 22 بهمن گرمابخش سرمای فیروزکوه

به گزارش خبرنگار مهر، مسیر راهپیمایی 22 بهمن در فیروزکوه از حد فاصل میدان سپاه تا میدان راه آهن این شهر تعیین شده بود و این مراسم دشمن شکن صبح شنبه رأس ساعت 11 آغاز شد.

این مسیر مملو از جمعیت علاقه ‏مند به اسلام و انقلاب اسلامی است که با مشتهای گره کرده خواهان سرنگونی همیشگی جهان استکبار شدند.

دانش ‏آموزان شهرستان فیروزکوه نیز از مدارس خود حرکتشان را آغاز کردند و در طول مسیر به خیل جمعیت پیوستند.

قطعنامه پایانی راهپیمایی 22 بهمن نیز توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان فیروزکوه تهیه و تنظیم شده است که در این مراسم قرائت شد.

این راهپیمایی مردمی همراه با خروش یکپارچه‌ ملت بزرگ و فهیم ایران اسلامی و غریو فریادهای "مرگ بر آمریکا" و "مرگ بر اسرائیل" از مسیرهای پیش ‏بینی شده آغاز شد.‌

فرمانداری و نماینده ولی فقیه در شهرستان فیروزکوه و همچنین دستگاه‏های مختلف اجرایی این شهرستان در روزهای اخیر با صدور بیانیه‏هایی از همه آحاد، اقشار و اصناف مختلف مردم، تشکلها، احزاب و گروههای مردمی و از تمامی طبقات اجتماعی و سیاسی با سلایق و گرایش‏های سیاسی وفادار به آرمانهای انقلاب اسلامی، امام و رهبری دعوت کرده بودند تا پرشورتر و با صلابت ‏تر از سالهای قبل در این یوم الله به صحنه بیایند.