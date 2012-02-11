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۲۲ بهمن ۱۳۹۰، ۱۲:۳۲

غلامی:

نظام اسلامی از گردنه ها عبور کرده است

نظام اسلامی از گردنه ها عبور کرده است

گنبدگنبدکاوس - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در سپاه نینوای گلستان گفت: دشمنان از بهمن 57 انواع توطئه ها و تحریمها را به کار بستند تا نظام را به چالش کشند ولی نظام اسلامی از همه گردنه ها عبور کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام یدالله غلامی در جمع راهپیمایان 22 بهمن گنبدکاووس گفت: نظام اسلامی 33 سال پیروزی را پشت سر گذاشته است و امروز دشمن را نا امید و مایوس کرده است.

وی عنوان کرد: اسلام علی رغم توطئه ها راه خود را پیدا کرد و بیداری اسلامی را در جهان رقم زده است.

غلامی اظهار داشت: امروز نظام اسلامی روی پای خود ایستاده است و دشمنان که گمان می کردند، انقلاب ظرف 6 ماه سرنگون می شود، آرزویشان را به گور برده اند.

نماینده ولی فقیه در سپاه گلستان گفت: امروز شاهد قدمهایی بزرگی هستیم و با حضور دانشمندان جوان توانستیم در تمامی میدانها نیازهای کشور را برطرف و مسئله هسته ای را حل کنیم.

حجت الاسلام غلامی گفت: قبل از انقلاب اسلامی برای اسلام و مسلمین قدر قائل نبودند ولی امروز دشمنان پذیرفتند ملت و قدرت اسلام برتر است.

وی با اشاره به تحریمهای دشمنان افزود: مسئله تحریم، مسئله جدیدی نیست و از سال 58 در این تحریمها بودیم و در سی و سه سال ثابت کردیم هرچه بیشتر تحریم شویم، بیشتر به پیش می رویم.

غلامی گفت: امروز باید مردم به هوشیار باشند تا دشمنان توانند کاری پیش برند و مردم در هر شرایطی به حضور میان می آیند.

وی افزود: مردم در زمستان برفی، شعورشان را به نمایش گذاشتند و بدانند در 12 اسفند آزمونی دیگر در پیش دارند.

غلامی گفت: دشمن می خواهد افراد تحت نفوذ وارد مجلس شوند و یا اینکه حضور مردم در انتخاباتت کمرنگ باشد تا اینکه نقشه هایش را اجرا کند.

کد مطلب 1531197

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