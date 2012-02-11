نظام اسلامی از گردنه ها عبور کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام یدالله غلامی در جمع راهپیمایان 22 بهمن گنبدکاووس گفت: نظام اسلامی 33 سال پیروزی را پشت سر گذاشته است و امروز دشمن را نا امید و مایوس کرده است.

وی عنوان کرد: اسلام علی رغم توطئه ها راه خود را پیدا کرد و بیداری اسلامی را در جهان رقم زده است.

غلامی اظهار داشت: امروز نظام اسلامی روی پای خود ایستاده است و دشمنان که گمان می کردند، انقلاب ظرف 6 ماه سرنگون می شود، آرزویشان را به گور برده اند.

نماینده ولی فقیه در سپاه گلستان گفت: امروز شاهد قدمهایی بزرگی هستیم و با حضور دانشمندان جوان توانستیم در تمامی میدانها نیازهای کشور را برطرف و مسئله هسته ای را حل کنیم.

حجت الاسلام غلامی گفت: قبل از انقلاب اسلامی برای اسلام و مسلمین قدر قائل نبودند ولی امروز دشمنان پذیرفتند ملت و قدرت اسلام برتر است.

وی با اشاره به تحریمهای دشمنان افزود: مسئله تحریم، مسئله جدیدی نیست و از سال 58 در این تحریمها بودیم و در سی و سه سال ثابت کردیم هرچه بیشتر تحریم شویم، بیشتر به پیش می رویم.

غلامی گفت: امروز باید مردم به هوشیار باشند تا دشمنان توانند کاری پیش برند و مردم در هر شرایطی به حضور میان می آیند.

وی افزود: مردم در زمستان برفی، شعورشان را به نمایش گذاشتند و بدانند در 12 اسفند آزمونی دیگر در پیش دارند.

غلامی گفت: دشمن می خواهد افراد تحت نفوذ وارد مجلس شوند و یا اینکه حضور مردم در انتخاباتت کمرنگ باشد تا اینکه نقشه هایش را اجرا کند.