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۲۲ بهمن ۱۳۹۰، ۱۵:۲۰

مردم زنجان در 22 بهمن امسال حماسه ای دیگر آفریدند

مردم زنجان در 22 بهمن امسال حماسه ای دیگر آفریدند

زنجان - خبرگزاری مهر: مردم استان زنجان بار دیگر حماسه ای عظیم و پرشور آفریدند و ثابت کردند که در دفاع از نظام مقدس جمهوری اسلامی ثابت قدم و استوار هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، مردم استان زنجان در یوم الله 22 بهمن بار یگر حقانیت مسیر اقتدار و عزت ایران اسلامی را ثابت کردند و نشان دادند که مردمان شهر شعور حسینی محکم تر و استوارتر از گذشته به روند مقتدرانه خود ادامه می دهند.

امروز همه آمده بوند جوانان دیروز و جوانان امروز همه در کنار هم بودند تا با فریادهای دشمن شکن "الله اکبر"، "مرگ بر آمریکا"، "مرگ بر اسراییل"، "ما در کنار رهبریم - از رهروان حیدریم"، "زنجلار اویقلادی انقلابا دایقدی" در فضای شهرها، بخشها و حتی روستاهای استان زنجان طنین انداز شد تا مخالفان جمهوری اسلامی به افکار عبث و خیالی خود خط بطلان بکشند و بدانند که مردم ایران، اسلام را با هیچ چیز عوض نمی کنند و بر عزم و اراده خود در دفاع از دستاوردهای انقلاب اسلامی مصمم و پایدارند.

مردم وفادار انقلاب اسلامی و ولایتمدار استان زنجان همچنین تهدیدهای سران آمریکا و شیطنتهای آنان علیه جمهوری اسلامی را محکوم و تاکید کردند که تا هستند از مواضع رهبر فرزانه انقلاب دفاع و از خون گرانقدر شهدای راه حق و آزادی حراست خواهند کرد.
کد مطلب 1531211

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