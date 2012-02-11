مردم زنجان در 22 بهمن امسال حماسه ای دیگر آفریدند

به گزارش خبرنگار مهر، مردم استان زنجان در یوم الله 22 بهمن بار یگر حقانیت مسیر اقتدار و عزت ایران اسلامی را ثابت کردند و نشان دادند که مردمان شهر شعور حسینی محکم تر و استوارتر از گذشته به روند مقتدرانه خود ادامه می دهند.

امروز همه آمده بوند جوانان دیروز و جوانان امروز همه در کنار هم بودند تا با فریادهای دشمن شکن "الله اکبر"، "مرگ بر آمریکا"، "مرگ بر اسراییل"، "ما در کنار رهبریم - از رهروان حیدریم"، "زنجلار اویقلادی انقلابا دایقدی" در فضای شهرها، بخشها و حتی روستاهای استان زنجان طنین انداز شد تا مخالفان جمهوری اسلامی به افکار عبث و خیالی خود خط بطلان بکشند و بدانند که مردم ایران، اسلام را با هیچ چیز عوض نمی کنند و بر عزم و اراده خود در دفاع از دستاوردهای انقلاب اسلامی مصمم و پایدارند.

مردم وفادار انقلاب اسلامی و ولایتمدار استان زنجان همچنین تهدیدهای سران آمریکا و شیطنتهای آنان علیه جمهوری اسلامی را محکوم و تاکید کردند که تا هستند از مواضع رهبر فرزانه انقلاب دفاع و از خون گرانقدر شهدای راه حق و آزادی حراست خواهند کرد.