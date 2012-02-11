مردم اسلام آبادغرب حماسه ای بی نظیر و تاریخی آفریدند

به گزارش خبرنگار مهر، مردم شهیدپرور شهرستان اسلام آبادغرب همراه و همصدا با دیگر نقاط استان کرمانشاه، امروز از ساعات اولیه روز 22 بهمن، به خیابانها آمدند تا بار دیگر تجدید بیعتی با امام راحل و شهدای 8 سال دفاع مقدس را داشته باشند.

صدرالله بابلی فرماندار شهرستان اسلام آبادغرب که حضور وی در مراسم ها و راهپیمایی ها، چشمگیر است در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور بی نظیر و بی مانند مردم این شهر در راهپیمایی امروز، گفت: به نظر بنده مردم اسلام آبادغرب امروز حماسه ای بی نظیر و تاریخی در این 33 سال از انقلاب آفریدند.

فرماندار شهرستان اسلام آبادغرب تاکید کرد: جمعیت حاضر در راهپیمایی 22 بهمن امسال مردم شهرستان اسلام آبادغرب بی شک بی نظیرترین و باشکوهترین راهپیمایی تاکنون بوده است.

وی با اشاره به علت این حضور و مشارکت بالای مردم در راهپیمایی 22 بهمن امسال، افزود: تاکیدات و فرامین مقام معظم رهبری بر صیانت و حفظ نظام، تحریمهای دشمنان علیه ملت ایران از عواملی بودند که امروز مردم را به برگزاری راهپیمایی باشکوهی سوق داد که در تاریخ این شهرستان بی نظیر بوده است.

وی افزود: ازدحام مردم در راهپیمایی 22 بهمن امسال در اسلام آباد به حدی بود که حرکت جمعیت به سمت محل سخنرانی به کندی انجام شد.

مراسم راهپیمایی 22 بهمن در اسلام آبادغرب از میدان امام خمینی (ره) به سمت کارخانه قند این شهرستان انجام گرفت.

براساس این گزارش، صدرالله بابلی، فرماندار این شهرستان، سخنرانی این مراسم را بر عهده داشتند.

در پایان مراسم نیز آدمکها و پرچم های رژیم های استعمارگر و زورگو به دست حاضران در این راهپیمایی به آتش کشیده شد.

در راهپیمایی امسال، گروه سرود دانش آموزی به اجرای برنامه پرداختند.