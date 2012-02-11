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۲۲ بهمن ۱۳۹۰، ۱۲:۵۹

یکی از شیوخ عرب خوزستان:

آمدیم تا لبخند را برلبان امام خامنه ای بنشانیم

آمدیم تا لبخند را برلبان امام خامنه ای بنشانیم

اهواز - خبرگزاری مهر: شیخ عشیره "باوی" در خوزستان گفت: عشایر عرب خوزستان در راهپیمایی 22 بهمن شرکت کرده اند تا لبخند رضایت بر لبان امام خامنه ای نقش ببندد.

به گزارش خبرنگار مهر، شیخ جاسم باوی در جمع راهپیمایان اهواز اظهار کرد: در این راهپیمایی آمده ام تا به رهبر انقلاب بگوئیم تا آخرین قطره خود مدافع او هستیم و با قاطعیت از اوامرش به عنوان ولی امر مسلمین پیروی کنیم.

وی افزود: در این روز آمده ایم چرا که دوست داریم بعد از این راهپیمایی لبخند رضایت بر لبان سید علی خامنه ای نقش ببندد.

شیخ جاسم تصریح کرد: ما عشایر عرب خوزستان وفاداری خود به این انقلاب و دستاورهای امام خمینی(ره) را اعلام می کنیم و هر جا که منابع این نظام و کشور به خطر بیفتد در خانه آرام نخواهیم نشت. 

شیخ عشیره باوی تاکید کرد: مردم خوزستان در طول تاریخ وفاداری خود به این انقلاب را ثابت کرده اند و در آینده نیز هر جا نظام به حضور مردم نیاز داشت می تواند روی حضور و نقش آفرینی مردان و زنان عشایر عرب خوزستان حساب ویژه ای باز کند. 

کد مطلب 1531223

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