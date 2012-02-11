آمدیم تا لبخند را برلبان امام خامنه ای بنشانیم

به گزارش خبرنگار مهر، شیخ جاسم باوی در جمع راهپیمایان اهواز اظهار کرد: در این راهپیمایی آمده ام تا به رهبر انقلاب بگوئیم تا آخرین قطره خود مدافع او هستیم و با قاطعیت از اوامرش به عنوان ولی امر مسلمین پیروی کنیم.

وی افزود: در این روز آمده ایم چرا که دوست داریم بعد از این راهپیمایی لبخند رضایت بر لبان سید علی خامنه ای نقش ببندد.

شیخ جاسم تصریح کرد: ما عشایر عرب خوزستان وفاداری خود به این انقلاب و دستاورهای امام خمینی(ره) را اعلام می کنیم و هر جا که منابع این نظام و کشور به خطر بیفتد در خانه آرام نخواهیم نشت.

شیخ عشیره باوی تاکید کرد: مردم خوزستان در طول تاریخ وفاداری خود به این انقلاب را ثابت کرده اند و در آینده نیز هر جا نظام به حضور مردم نیاز داشت می تواند روی حضور و نقش آفرینی مردان و زنان عشایر عرب خوزستان حساب ویژه ای باز کند.