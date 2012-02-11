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۲۲ بهمن ۱۳۹۰، ۱۲:۳۴

سردار صفوی مطرح کرد:

تشکیل خاورمیانه اسلامی در منطقه/ استکبار جهانی دست از تهدید بردارد

تشکیل خاورمیانه اسلامی در منطقه/ استکبار جهانی دست از تهدید بردارد

یزد - خبرگزاری مهر: دستیار و مشاور عالی فرمانده کل قوا گفت: با موج عظیمی که از بیداری اسلامی در منطقه رخ داده، خاورمیانه اسلامی در منطقه شکل گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سیدیحیی صفوی پیش از ظهر شنبه در جمع راهپیمایان یزدی در میدان امیرچخماق یزد با بیان اینکه امروز بیداری اسلامی در دنیا گسترش یافته است و مبارزان علیه سرمایه ‌داری غرب به این نکته اسلامی پی برده ‌اند که امروز خاورمیانه‌ ای اسلامی شکل گفته است، اظهار داشت: امروز مردم مصر به پا خواسته ‌اند و رژیم صهیونیستی احساس ترس و ناامیدی می‌ کند.

وی افزود: امروز انقلاب اسلامی ایران و ملت اسلام با بیش از یک میلیارد مسلمان، نظم نوین جهانی را به هم ریخته و بر اساس اسلام برنامه ریزی می کند.

صفوی با اشاره به تهدیدهایی که استکبار جهانی از ترس خود علیه ایران می کند، تاکید کرد: با تمام قدرت به دشمنان اعلام می‌ کنم که دست از تهدیدها و تحریم‌ ها بردارند زیرا بیش از پیش دامن خود را خواهند سوزاند.

وی تصریح کرد: همه کشورهای منطقه به انرژی ملت ایران در خلیج فارس نیاز دارند و ایران تهدیدها و تحریم‌ های آنها را با تهدیدها و تحریم‌ های متقابل پاسخ خواهیم داد.

صفوی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عوامل موفقیت انقلاب اسلامی و نشر آن در کشورهای منطقه به رغم تهدیدها و فشارها بیان داشت: آمریکا، انگلیس و صهیونیست ‌ها از همان ابتدای انقلاب با روی کار آوردن لیبرال‌ ها و مسدود کردن میلیاردها دلار ثروت ایران، راه ‌اندازی جنگ هشت ساله و لشکرکشی به منطقه، راه ‌اندازی فتنه 88 و .... می‌ خواستند این انقلاب را ساقط کنند اما مردم با عزت و صلابت راه پیشرفت را دنبال کردند.

صفوی، حضور هوشمندانه مردم در عرصه ‌ها، تدبیر حکیمانه رهبری، مقابله با تهدیدات سخت و نرم دشمن، شکست آمریکایی‌ ها در فلسطین و غزه، خیزش و بیداری اسلامی از شمال آفریقا تا خاورمیانه، مصر، بحرین و ... را از عوامل صدور این انقلاب دانست.

وی همچنین با اشاره به تاثیر مردم در تداوم انقلاب اسلامی عنوان کرد: حضور پرشور و وفادارانه مردم به اسلام، آرمان‌های اسلامی و ولایت‌مداری باعث تداوم انقلاب شد.

مشاور عالی رهبر معظم انقلاب همچنین از حضور گسترده مردم یزد در راهپیمایی 22 بهمن قدردانی کرد و افزود: شما مردم همواره در خط مقدم دفاع از انقلاب اسلامی بوده ‌اید و حضور پرشور شما را قدردانی می ‌کنیم.

وی با ابلاغ سلام رهبر معظم انقلاب به تک‌تک مردم غیور استان یزد به ویژه خانواده‌ های شهدا و ایثارگران افزود: مردم یزد همواره از حامیان بزرگ نظام اسلامی بوده‌اند.

صفوی اظهار امیدواری کرد: مردم یزد و سایر مناطق کشور همچنان هوشمند و ولایتمدار در 12 اسفند نیز مانند امروز با حضور در صحنه و انتخاب نمایندگان خود در مجلس، ناتوانی دشمنان را به آنها تفهیم کنند. 

کد مطلب 1531224

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