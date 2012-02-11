راهپیمایان تهرانی به سمت مساجد حرکت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم گرامیداشت 22 بهمن در تهران همزمان با اذان ظهر به پایان رسید و نوای اذان به طور زنده در میدان آزادی پخش شد.

راهپیمایان سپس برای نماز ظهر و عصر به سمت مساجد واقع در مسیر راهپیمایی حرکت کردند.

گروه سرود 22 هزار نفری دانش آموزی سرود وطن من را قبل از ورود محمود احمدی نژاد رئیس جمهور به جایگاه سرود را خواندند.

پیاده راههای مسیر اصلی راهپیمایی شامل خیابان های انقلاب و آزادی با غرفه های استانهای مختلف ، دستگاهها و نهادهای فرهنگی آراییده شده بود که راهپیمایان از محصولات فرهنگی موجود در آنها دیدن می کردند.

هم اکنون میدان آزادی در حال تخلیه شدن از راهپیمایان است که از مسیرهای مختلف در حال خروج از این میدان هستند.