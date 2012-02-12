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۲۳ بهمن ۱۳۹۰، ۱۲:۴۱

احیای اولین بازی رایانه ای جهان در گوشی های آی-فن

احیای اولین بازی رایانه ای جهان در گوشی های آی-فن

بازی رایانه ای "Donkey" نسبت به بسیاری از ساخته های "بیل گیتس" کمتر شناخته شده اما به عنوان اولین بازی رایانه ای جهان از شهرت بسیار بالایی برخوردار است و اکنون به شکل برنامه جانبی آی-فن دوباره ارائه شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، این بازی ساده رانندگی در سال 1981 توسط گیتس و دوستانش در نمونه اولیه یک رایانه و درباره عبور و مرور تعدادی الاغ در مسیر مسابقه اتومبیل رانی نوشته شده بود.

این بازی به صورت رایگان و به همراه نسخه اولیه سیستم عامل DOS برای رایانه های IBM ارائه شده بود. اکنون نسخه جدید همین بازی ساده و قدیمی با قیمت 0.99 دلار برای گوشی های آی-فن ارائه شده است.

بر اساس گزارش میل آنلاین، این بازی نسبت به فضاهای سه بعدی عظیمی که توسط رایانه های امروزی ساخته می شوند، بسیار ساده و ابتدایی است، از وضوح تصویری بسیار پایینی برخوردار است و فضای آن کاملا دوبعدی است و کاربر باید در این بازی در جاده ای رانده و از برخورد با خرهای در حال عبور و مرور جلوگیری کند.

کد مطلب 1531231

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