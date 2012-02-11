حضور حماسی مردم فرخشهر در راهپیمایی22 بهمن

به گزارش خبرنگار مهر، مردم انقلابی و مومن شهر فرخشهر با حضور انقلابی خود در راهپیمایی 22 بهمن این شهر حماسه دیگری آفریدند.

راهپیمایی 22 بهمن از کنار مسجد جامع این شهر آغاز شده بود، در خیابان شهدا این شهر به اوج خود رسید.

جای جای خیابان شهدا و بلوار 22 بهمن این شهر هم اکنون پر از مردم انقلابی این شهر شده است.

شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل و... در این شهر طنین انداز شد و حضور پرشورمردم این شهر پاسخ محکمی به تحریمها و توطئه های دشمان بود.

یکی از افراد شرکت کننده در این راهپیمایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه حضور مردم در راهپیمایی بی نظیر است، عنوان کرد: من برای حمایت از انقلاب، اسلام و رهبرم به میدان آمده ام.

حسینی افزود: من آمده ام تا به دشمنان این کشور و انقلاب بگویم ما تا همیشه حامی انقلاب و رهبرمان هستیم.

وی افزود: دشمنان با تحریم ها و توطئه ها نمی توانند آسیبی به انقلاب ما بزنند و همیشه ما پشت نظام هستیم.

یکی دیگر از مردم انقلابی این شهر در گفتگو با خبرنگار مهر تاکید کرد: انقلاب ما انقلاب مردمی است، مسئولین ما مسئولین مردمی هستند وما همیشه برای سرافرازی کشورمان و برای حفظ انقلاب تا پای جان ایستاده ایم.

وی بیان داشت: دشمنان انقلاب اسلامی حضور مردم را ببییند و بدانند گفته هایشان و تحریم هایشان هیچ تاثیری بر اتحاد و همدلی مردم و انقلاب ندارد.

یکی از بانوان شرکت کننده در راهپیمایی شهر فرخشهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: من برای این به راهپیمایی آمده ام که بگویم آمریکا و متحددانش هیچ غلطی نمی توانند بکنند وما همیشه از انقلابمان حمایت می کنیم.

راهپیمایی هم اکنون در خیابان هفت تیر این شهر ادامه دارد وهر لحظه شمار شرکت کنندگان در این راهپیمایی بیشتر می شود.

فرخشهر سومین شهر بزرگ چهار محال و بختیاری است و یکی از شهرهای انقلابی این استان بوده است و شهید عبدالله صالحی اولین شهید این شهر در زمان تظاهرات علیه نظام خیانتگر پهلوی بوده است.