بدخواهان انقلاب، در سیاستهای خود تجدید نظر کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی آقازاده در حاشیه راهپیمایی 22 بهمن در کرج در گفتگو با مهر، حضور پررنگ مردم در این روز را پیمانی دوباره با آرمانهای شهدا و امام شهدا عنوان کرد.



وی با اشاره به حضور دو برابری مردم کرج در راهپیمایی امسال در مقایسه با سال گذشته اظهار داشت: دشمنان تصور می کنند هرسال که از عمر انقلااب می گذرد، حمایت مردم از نظام جمهوری اسلامی کمتر می شود؛ در حالیکه نه تنها این اتفاق نمی افتد که مردم ما با حضور همیشگی خود و خلق حماسه ای دیگر، عکس این تصور را رقم زدند.

آقازاده با بیان اینکه راهپیمایی 22 بهمن امسال را می توان از دو بعد بررسی کرد، گفت: بعد اول، موضوع تحریم ها و اجماع جهانی علیه کشور با هدف تضعیف ایران و رسیدن به مطامع خود است.

وی افزود: تحریمها با هدف فشار به ایران و جلوگیری از پیشرفتهای آن است؛ اما حمایت مردم بار دیگر نشان داد که هیچ یک از توطئه ها اثر نمی کند.

شهردار کرج با اشاره به گزارش اخیر صندوق بین المللی پول گفت: ارتقای رتبه ایران از جایگاه بیست و یکم به هفدهم نشان از بهبود اقتصاد و افزایش تولید و درآمد ناخالص ملی است که از به بن بست رسیدن توطئه های دشمنان حکایت دارد.

وی روی دیگر اهمیت شرکت مردم در این روز را بیداری کشورهای اسلامی در منطقه برشمرد و گفت: سال گذشته در چنین روزی دیکتاتوری مصر که 34 سال با خودکامگی و بی توجه به آرای مردم بر مسند قدرت نشست، از هم فرو پاشید.

آقازاده ادامه داد: در یک سال اخیر شاهد جنبش های بیداری مردم در اقصی نقاط جهان متاثر از انقلاب ایران بودیم و این اتفاق بزرگی است.

شهردار کرج با در کنار هم قرار دادن این رخدادها، اظهار داشت: همه این اتفاقات در کنار هم رشد و بلوغ سیاسی ملت ایران را نشان می دهد و دشمنان باید پنبه را از گوش خود بیرون بیاورند و در سیاستهای خود تجدید نظر کنند.