حضور مردم در 22 بهمن پایانی بر توطئه های دشمن بر علیه انقلاب است

علیرضا شهبازی در مراسم راهپیمایی 22 بهمن در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به راهپیمایی 22 بهمن بیان کرد: حضور باشکوه مردم در راهپیمایی امروز پایانی بر تمامی توطئه های دشمن بر علیه نظام اسلامی است و این مشارکت باشکوه ثابت کرد که مردم همواره مدافع ارزشها و دستاوردهای نظام اسلامی هستند.

وی ادامه داد: در حالی که دشمن از تمامی امکانات در اختیار خود برای ضربه زدن به نظام اسلامی بهره برداری می کند که مردم با این حضور خود ثابت کردند که بدون توجه به تمامی این دسیسه ها آمادگی دارند تا هر زمان که لازم باشد در صحنه حاضر شده و از نظام و انقلاب اسلامی دفاع کنند.

استاندار کردستان با تاکید این نکته که نظام و انقلاب اسلامی بدون توجه به تمامی توطئه ها دشمن مسیر خود را به سمت اعتلا و توسعه ادامه می دهد، عنوان کرد: از همان بدو پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون دشمن از تمامی تلاش خود برای توطئه و دسیسه بهره برداری کرده است ولی تاکنون تمامی این توطئه ها نقش برآب شده و بدون شک این روند نیز همچنان ادامه دارد.

شهبازی در بخش دیگری از سخنان خود از حضور و استقبال باشکوه مردم کردستان در راهپیمایی 22 بهمن تقدیر کرد و گفت: این حضور باشکوه و حماسی نشان دهنده وحدت و همدلی مردم کردستان است و این مردم قدرشناس ثابت کردند که هر زمان به حضور آنها در صحنه نیاز باشد آماده هستند.

وی در پایان گفت: حضور مردم در صحنه رسالت مسئولان و مدیران را برای خدمت گذاری بهتر به آنها سنگین تر کرده است و انتظار می رود که همه ما بتوانیم با عملکرد خود زمینه را برای خدمت گذاری بهتر به مردم استان کردستان در تمامی حوزه ها فراهم کنیم.

راهپیمایی 22 بهمن در تمامی شهرها و مراکز بخش های استان کردستان با حضور و مشارکت گسترده مردم همزمان با دیگر نقاط کشور برگزار شد و مرزداران این استان با سردادن شعارهای ضمن تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب اسلامی توطئه ها و دسیسه های دشمنان را محکوم کردند.

