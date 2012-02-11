تحلیلی بر ادبیات مقاومت با «خرم، خونین، جاودانه»

به گزارش خبرنگار مهر، در این کتاب به پژوهش درباره ادبیات مقاومت و دفاع مقدس پرداخته شده است و کتاب حاضر، مشتمل بر سه مقاله با عنوانهای «تحلیل محتوایی کارنامه نشر کتاب درباره خرمشهر»، «زنان اسطورههای ایثار: نگاهی به سیمای زنان در جنگ» و «جلوه شهادت در داستانهای جنگ» است که نویسنده با استفاده از آنها به تحلیل داستانهای دفاع مقدس پرداخته و موضوعهای خرمشهر، زن و شهادت را در این گونه داستانها مورد تحلیل و بررسی قرار داده است.
هریک از فصلهای اصلی کتاب دارای زیرعنوانهایی است که به طور جزئی موضوع اصلی را به بحث میگذارد.
مقاله نخست «تحلیل محتوایی کارنامه نشر کتاب درباره خرمشهر» است که نویسنده در آن به چاپ و نشر کتابها درباره خرمشهر پرداخته و فهرست و آمار دقیقی را دراین باره بیان کرده و می گوید: در طول سالهای جنگ و بعد از آن، در حوزه کتاب آثار متنوعی به چاپ رسید که به توصیف و تحلیل و نقل و نقد این حوادث پرداختهاند. این کتابها در حوزههای متنوع سیاسی، نظامی، اجتماعی، ادبی و .... به شرح ابعاد و زوایای هشت سال جنگ، مقاومتها و ویرانیها و پیامدهای آن پرداختهاند.
«زنان، اسطورههای ایثار» عنوان مقاله دوم این کتاب است که نویسنده در آن به سیمای زنان در جنگ پرداخته و تلاش نویسنده بر آن بوده تا جایگاه زنان ایثارگر و شهید در آثار مکتوب دفاع مقدس را مورد بررسی قرار دهد.
«جلوه شهادت در داستانهای جنگ» عنوان مقاله سوم کتاب است که نویسنده در این مقاله با هدف شناخت و تحلیل جایگاه مفهوم شهادت در داستان جنگی به بررسی آثار داستانی (داستان کوتاه و رمان) جنگ تحمیلی میپردازد.
این کتاب جلد نخست از مجموعهای با عنوان «پژوهش و نقد» است که انتشارات امیرکبیر اقدام به انتشار آنها کرده است.
این اثر در شمارگان هزار نسخه و قیمت 1300 تومان منتشر شده است.
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