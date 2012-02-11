به گزارش خبرنگار مهر محمدرضا نقدی در حاشیه راهپیمایی یوم الله 22 بهمن در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور گسترده مردم در سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی افزود: راهپیمایی امروز بار دیگر بصیرت و دشمن شناسی ملت را به اثبات رساند و نشان داد که مردم کماکان در صحنه حضور دارند و تحرکات دشمن را به خوبی رصد می کنند.

نقدی در ادامه به تحولات منطقه اشاره کرد و با بیان اینکه امروز انقلابی از جنس انقلاب 57 در منطقه شروع شده است افزود: این انقلاب تا سرنگونی کامل دیکتاتورها ادامه خواهد داشت ضمن آنکه مردم در راهپیمایی امروز پیام خود را برای حمایت از مردم منطقه اعلام کردند و سازمان یافته و با تمام وجود وارد صحنه شدند.

از رئیس سازمان بسیج مستضعفین درباره تحریم های آمریکا علیه ایران سئوال شد که وی در پاسخ گفت: این تحریم ها باعث می شود تا مردم و مسئولین راه خود را با قوت ادامه دهند. اینها می خواهند ما را از تحریم بترسانند در صورتی که نمی دانند از دل این تحریم ها اقتصادی پویا بیرون می آید.