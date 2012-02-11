حضور حماسی گیلانیها در راهپیمایی 22 بهمن

به گزارش خبرنگار مهر، فقط پلاکاردهای مزین به تمثال حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری به انضمام شعارهای پرشور و جاودانه انقلاب بود که دردست جمعیت تا نزدیکی های میدان شهدای ذهاب محل برگزاری مراسم باشکوه 22 بهمن می رفت.

علی رغم سردی هوا، دلهای پرشور مردم، گرمای ایام انقلاب 57 را در رگها به جریان واداشته بود، همان شور، همان حضور و همان غیرت، پس از گذشتن 33 سال از پیروزی انقلاب هنوز شیدایی انقلابی در مردم دیده می شد.

انقلاب خمینی تداوم نهضت حسینی است

حتی در نسل بعد از انقلاب، عظمت این حضور یکپارچه هر شکی را در خود مدفون می کرد و جمله " انقلاب خمینی تداوم نهضت حسینی است " را در اذهان زنده می ساخت، آری شور و اشتیاق مردم امسال حال و هوای دیگری داشت.

این جمعیت یکپارچه چه فریاد می زدند. چه می خواستند. اینان برای تجدید میثاق با بزرگ معمار انقلاب و اهداف عالیه این نهضت به خیابانها آمده بودند تا به جهانیان اعلام دارند، انقلاب ما، قائم به فرد و نسل نیست و خون شهیدان تا همیشه در کالبد این مرز و بوم جاری است.

اهداف انقلاب را اینک با رهنمودهای مقام معظم رهبری به پیش خواهیم برد و در این میان سلطه هیچ اجنبی را نخواهیم پذیرفت.

ایران آسمانی است که مردم در آن حکم ستارگان جاویدان دارند و هرجا که لازم باشد، کهکشانی از وحدت مردم در آسمان ایران خط سیر مقاومت، ایثار، فداکاری و یافتن راه قرب به خدا را به نمایش خواهند گذاشت و این خط سیر، مرزهای جغرافیایی را درمی نوردد و آواز عدالتخواهی را در همه جای دنیا طنین انداز می سازد.

حضور در راهپیمایی 22 بهمن سیلی محکمی به ایادی استکبار جهانی است

آری دشمن زبون بداند با به مسلخ بردن مردم فلسطین وعراق و به شهادت رساندن بلند قامتان رشید و دلاور چون سید عباس موسوی، شیخ احمد یاسین، فرمانده قهرمان حزب الله حاج عماد مغنیه و دیگر قهرمانان نمی تواند خللی در عزم خورشید عدالت اسلام بوجود بیاورد.

آری؛ در 22 بهمن ماه سال 90 حماسه ای در سراسر ایران ظهور کرد که گوشه ای از آن در این شهر و استان بصورت حماسه ای بی بدیل جلوه کرد.

نماینده ولی فقیه در گیلان در این ارتباط گفت: ملت ایران اسلامی غیرتمندانه در عرصه راهپیمایی ۲۲ بهمن مشارکت می کنند.

آیت الله زین العابدن قربانی افزود: شرکت در مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن یک تکلیف، فریضه، وظیفه دینی و سیاسی برای ملت ایران است.

وی اظهارداشت: حضور هر ایرانی در این راهپیمایی باشکوه سیلی محکمی به ایادی استکبار جهانی خواهد بود.

نماینده ولی فقیه در گیلان تاکید کرد: حضور گسترده مردم در راهپیمایی ۲۲بهمن نشان دهنده حمایت از نظام و رهبری است.

استاندار گیلان نیز گفت: ملت با وجود همه توطئه ها، تحریم اقتصادی و شایعه پراکنی های دشمنان علیه ملت و انقلاب حماسه مثال زدنی با حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن خلق خواهند کرد.

ملت ایران طومار حیات آمریکا و اسرائیل را درهم می پیچد

مهدی سعادتی افزود: ملت ایران اسلامی با حضور فعال در راهپیمایی و انتخابات مجلس محکم تر از گذشته طومار حیات آمریکا، اسرائیل را درهم خواهد پیچید.

وی اظهار داشت: دشمنان انقلاب و اسلام برای کم رنگ کردن حضور مردم تلاش می کنند اما با شرکت میلیونی ملت ایران این بار نیز توطئه های دشمنان نقش برآب خواهد شد.

استاندار گیلان یادآورشد: تا قبل از انقلاب کسی جرات نداشت کمترین تحقیری نسبت به شیطان بزرگ، آمریکا داشته باشد اما امروز با الهام از پایمردی ایران اسلامی و به برکت انقلاب اسلامی و ولایت حتی کشورهای کوچک در مقابل آمریکا، انگلیس و اسرائیل به مقابله برخواسته اند.