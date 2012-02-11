حجت الاسلام علی مریدی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه مردم این منطقه از کشور پابه‌‌پای مردم در سایر مناطق علیه شاه به پا خاستند، بیان داشت: مردم هرمزگان و به ویژه بندرعباس به همراه سایر مردم ایران در سال 57 قیام کردند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان با بیان اینکه امام خمینی تمام مبارزات انقلابی را تمام می‌کردند، گفت: حق نیز با امام بود چرا که کرامات امام براساس دین بود.

مریدی‌زاده با بیان اینکه امام خمینی بارها فرموده بودند که این انقلاب را خدا پشتیبانی و نگهداری می‌کند، اضافه کرد: باید همه در اعتلای هر چه بیشتر نظام انقلاب اسلامی ایران کوشا باشیم و در حد امکان از آرمانهای خمینی کبیر صیانت و حمایت کنیم.

وی با بیان اینکه در سالهای بعد از انقلاب کارهای متعددی با حجم زیادی صورت گرفته است، بیان کرد: بی‌گمان انقلاب در امور فرهنگی و به ویژه احیای فرهنگ اسلامی و دینی کارکردی مطلوب داشته است به نحوی که امروز می‌بینیم کشور ایران اسلامی در بین کشورهای مسلمان و دیگر کشورها از بعد دینی و اخلاقی زبانزد است.

مریدی‌زاده یادآور شد: مردم هرمزگان نیز چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب بارها و بارها نشان داده‌اند که فرهنگ این منطقه با اسلام و دین گره خورده است و در همین راستا بزرگ‌ترین و مهم‌ترین اتفاقات این استان براساس امور دینی واقع شده است.

وی اضافه کرد: در سه دهه گذشته و به ویژه در سالهای اخیر انقلاب در مسیری پویاتر در عرصه بین‌المللی قرار گرفته است به نحوی که امروز نام ایران اسلامی در کنار تحولات بزرگ منطقه دیده می‌شود.

مریدی‌زاده افزود: روزگاری که امام خمینی ندای جهانی و صادر شدن انقلاب را سر می‌دادند شاید خیلی ها باور نمی‌کردند که این پیر فرزانه افقهای انقلاب را تا آخر دیده است.

وی از تمام اقشار خواست تا در حد امکان و توان در راستای حمایت از دستاوردهای انقلاب اسلامی تلاش کنند و بیش از پیش با مشت‌های گره کرده علاوه بر نشان دادن تنفر خود از مستکبران شعار حمایت از آرمان‌ها و تجدید بیعت با رهبری را نیز سر دهند.