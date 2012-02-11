راهپیمایی 22 بهمن زمینه مشارکت گسترده در انتخابات را فراهم کرد

محمد حسن رجبی در حاشیه راهپیمایی 22 بهمن در سنندج به خبرنگار مهر گفت: حضور و مشارکت گسترده مردم در راهپیمایی 22 بهمن زمینه را برای برگزاری انتخاباتی با شکوه و با حضور حداکثری در سراسر کشور فراهم کرده است.

وی عنوان کرد: در حالی که دشمن تلاش داشت که از میزان حضور مردم در صحنه به ویژه راهپیمایی 22 بهمن کم کند که حضور باشکوه امروز برگزاری انتخاباتی سالم و با حضور حداکثری را نوید می دهد.

فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان به بیداری اسلامی در منطقه اشاره کرد و افزود: امسال در شرایطی شاهد حضور حداکثری مردم در صحنه برای راهپیمایی 22 بهمن هستیم که بیداری اسلامی در منطقه شکل گرفته است و یکی از اهداف و آرمان های انقلاب برای ایجاد حکومت جهانی اسلامی در حال تحقق است.

وی بیان کرد: بیداری اسلامی در کشورهای منطقه با الگو و الهام از نظام اسلامی ایران به وجود آمده است و بدون شک این موج نه تنها تمامی کشورهای اسلامی حتی تا قلب کشورهای اروپایی و آمریکایی نیز پیش می رود و بنیان های ظلم و ستم را از میان بر می دارد.

رجبی با اشاره به دستاوردهای داخلی و خارجی نظام اسلامی طی بیش از سه دهه اخیر گفت: علاوه بر بیداری اسلامی در منطقه که دستاورد اصلی در عرصه خارجی است می توان مشارکت و همراهی مردم و حضور آنها در تمامی صحنه ها را از دستاوردهای داخلی نظام اسلامی عنوان کرد.

وی در پایان از حضور مردم کردستان در راهپیمایی 22 بهمن تقدیر کرد و یادآور شد: این حضور در صحنه نشان داد که کردستانی ها به دور از تمامی توطئه های دشمن همواره برای دفاع از نظام اسلامی آماده حضور در صحنه هستند.

راهپیمایی 22 بهمن در تمامی شهرها و مراکز بخش های استان کردستان با حضور و مشارکت گسترده مردم همزمان با دیگر نقاط کشور برگزار شد و مرزداران این استان با سردادن شعارهای ضمن تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب اسلامی توطئه ها و دسیسه های دشمنان را محکوم کردند.

