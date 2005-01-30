درحاشيه بيست وسومين مراسم اختتاميه تئاترفجر

به گزارش خبرنگار تئاتر "مهر"، وي كه فارغ التحصيل دكتراي بهداشت است، ازمديران تئاتر، طي دهه 60 بود و برنامه هاي او در زمان تصدي اش درمديريت تئاتر كشور، پس از اين سالها، همچنان مورد توجه محافل فرهنگي و تئاتري مي باشد.

مبلغ وميزان برخي از جوايز اعلام نشد وهمچنين لوح و تنديس هنرمندان داخلي حاضر درجشنواره تئاتر، به دليل كمبود وقت، در اين مراسم اهدا نشد و اعلام شد آنها مي توانند طي روزهاي آينده به دبيرخانه مراجعه كنند و لوح و تنديس خود را دريافت نمايند!





همچنين روز گذشته علاوه بر برخي از ميهمانان خارجي و نمايندگان I.T.I، هنرمندان و پيشكسوتان تئاتر ايران ازجمله محمدعلي كشاورز، علي نصيريان، داود رشيدي ، پرويز پور حسيني ،رضا كرم رضايي و...حضور داشتند.



عكاسان مطبوعات، امكان حضور در مراسم اختتاميه را نداشتند و عكاساني مشخص و گروه فيلمبرداري و راديويي، مجوز ورود به اين مراسم را پيدا كردند.



هنگامي كه اردشير صالح پور، مجري مراسم، درحال ارائه گزارش شرح حال يكي از هنرمندان تقدير شده بود ، مسئولين فرهنگي حاضر در بالاي صحنه در حال صحبت و تبادل نظر با محمدعلي كشاورز و داود رشيدي بودند و همين اسباب خنده ميهمانان حاضر را فراهم كرد.



گروه "چهل دف" اجراي موسيقي اختتاميه بيست وسوم تئاتر فجر را به عهده داشت .



استقبال از مراسم اختتاميه بيست و سومين جشنواره بين المللي تئاتر فجر، مانند سالهاي گذشته چندان گرم نبود، به طوري كه برخي از بالكنهاي تالار وحدت خالي از جمعيت بود و جاي بسياري از هنرمندان حرفه اي تئاتر در اين مراسم خالي به نظر مي آمد.



قبل از آغاز مراسم درسالن انتظار تالار وحدت مراسم ورزش باستاني اجراشد كه بسيار مورد استقبال و توجه هنرمندان و ميهمانان خارجي قرار گرفت.



در اختتاميه تئاتر فجر امسال، بيشتر ازگذشته به هنرمندان تئاتر دفاع مقدس توجه شد، در كنار آن جا داشت مثل دوره هاي قبلي، ازهنرمندان بزرگ تئاتر ايران در سالهاي گذشته نيز يادي به عمل مي آمد.



بيست وسومين تئاتر فجر با اجراي نمايش خياباني پرتماشاگر لهستان "كارمن فونبر" در پاركينگ مقابل تالار وحدت به كار خود پايان داد.



