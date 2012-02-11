مراقب جریانات انحرافی باشیم/ تفکر خود را تفکر ناب اسلامی قرار دهیم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی ظهر شنبه در ادامه سخنرانی خود در راهپیمایی 22 بهمن که در میدان امام اصفهان برگزار شد با اشاره به لزوم رعایت تقوای اخلاقی افزود: باید سعی کنیم اخلاق امت اسلامی، سرآمد اخلاق‌ها باشد و بی اخلاقی نکنیم و به هم بدبین نباشیم تا در نهایت محبت و مودت در جامعه رشد کند و به وعده‌های خود عمل کنیم.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه تقواء نوع‌های مختلفی دارد به تقوای اداری اشاره نمود و گفت: تقوای دیگر، تقوای اداری است و باید بدانیم وظیفه ما حل مشکلات مردم است، این تقوا به من می‌گوید نسبت به انجام وظیفه خود متعهد باشم.

پورمحمدی در ادامه سخنان خود به تقوای اجتماعی نیز اشاره نمود و گفت: نمونه تقوای اجتماعی، حضور شما مردم است و چنانچه هر کجا که میدان عمل بوده است شما مردم پیشتاز بوده‌اید و باید یک ملت نشان دهد در تقوای اجتماعی وظیفه خود را خوب انجام می‌دهد.

پورمحمدی در ادامه سخنان خود به تقوای سیاسی نیز اشاره نمود و گفت: تقوای سیاسی بخشی از آن مردم و بخشی از آن مسئولین است.

مردم بر اساس تقوای سیاسی بهترین‌ها را انتخاب می‌کنند

وی با اشاره به اینکه 20 روز دیگر انتخابات مجلس شورای اسلامی را در پیش داریم اظهار داشت: باید ملت سعی کند وظیفه خود را انجام دهد چون ملت ایران به راحتی سرنوشت خود را دست کسی نمی‌دهد و انتخاب شایسته می‌کنیم و بهترین را به مجلس می‌فرستیم و این سهم تقوای سیاسی مردم است.

پورمحمدی در ادامه به تقوای سیاسی مسئولین نیز اشاره و اظهار داشت: تقوای سیاسی مسئولین از قدرت خود این است که این افراد از قدرت برای منافع خود استفاده نکنند و برای اعتلا و عزت کشور و وحدت جامعه گام بردارند.

در برابر دشمن فرش قرمز پهن نکنیم

رئیس سازمان بازرسی کشور به تقوای اقتصادی نیز اشاره و یادآور شد: تقوای اقتصادی چند بخش دارد، تقوای اقتصادی برای مردم این است که امروز دشمن ما را تحریم می‌کند باید هوشیار باشیم و اینکه آذوقه ذخیره کنیم اشتباه است که این امر از تقوای اقتصادی ملت بزرگ ایران به دور است و باید در برابر دشمن فرش قرمز پهن نکنیم، ما باید در مصرف میزانی قناعت کنیم تا دشمن مایوس شود.

پورمحمدی ادامه داد: اینکه فعالان اقتصادی بگویند، منافع ما کم شده و ما ضرر می‌کنیم و انبارها را پر کنند این خلاف تقوای اقتصادی است و مومنانی که در عرصه اقتصادی فعالیت می‌کنند دقت داشته باشند که همکاران آنها کسی فضای کسب و کار فضای اقتصاد و تولید کشور را در برابر دشمن ضعیف نشان ندهند.

تصمیم گیری به موقع مسئولان نقشه های دشمن را خنثی می کند

وی همچنین خطاب به مسئولان نیز گفت: تقوای مسئولان این است که آنها باید در برابر دشمنان خوب تصمیم گرفته و به وقت تصمیم بگیرد تا دشمن احساس نکند از این رخنه‌ها می‌تواند استفاده کند.

پورمحمدی تصریح کرد: اگر اینگونه عمل کنیم خداوند وعده داده ای ملت مسلمان بدانید اگر ایستادگی کنید نقشه‌های دشمن شما را به مخاطره نمی‌اندازد و شما را از پا در می‌آورد و خدا به آنچه که دشمنان شما انجام می‌دهند آگاه است و می‌دانند نقشه‌های دشمن چه اندازه و چگونه است.

رئیس سازمان بازرسی کشور در ادامه با اشاره به حضور پرشور مردم در راهپیمایی 22 بهمن یادآور شد: به دشمن اعلام می‌کنیم این مسیر کودکان، جوانان، افراد مسن و همه اقشار در میدان حاضر شده‌اند تا یک جبهه متحد تشکیل دهند تا در برابر دشمن بگوییم که تا آخر ایستاده و پیروزی از آن ماست و راه ما راه موفقیت و نجات است.